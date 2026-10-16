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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

60 مليار دولار .. العراق تكشف عن حجم خسائرها من الحرب الأمريكية ضد إيران

العراق
العراق
محمود نوفل

بلغت خسائر العراق من الحرب بين أمريكا وإيران  60 مليار دولار وذلك بحسب تصريحات أدلى بها وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين.

وكان الوزير العراقي التقى، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، أنطونيو تاياني، في مقر وزارة الخارجية الإيطالية بالعاصمة روما، وبحث معه العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك، فضلاً عن مناقشة التطورات الإقليمية والدولية".

وقالت الخارجية العراقية  في بيان لها "الجانبين بحثا آفاق تطوير التعاون الأمني والعسكري في المرحلة المقبلة، ولا سيما في ضوء المتغيرات المرتبطة بمرحلة ما بعد انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، فضلاً عن مناقشة عدد من الملفات المالية والعسكرية العالقة مع الحكومة والشركات الإيطالية، والتي تعود إلى عهد النظام السابق".

وأضاف البيان "اللقاء تناول ايضاً تداعيات استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وانعكاساتها على الأمن الأوروبي، فضلاً عن تطورات الصراع في المنطقة وتأثيراته على العراق ودول الخليج العربي".

وأعرب حسين بحسب البيان عن "تقدير العراق لمواقف إيطاليا، حكومةً وشعباً، الداعمة للعراق خلال السنوات الماضية في حربه ضد الإرهاب ودحر تنظيم داعش الإرهابي"، مثمناً "جهودها المتواصلة في تدريب قوات الشرطة التابعة لوزارة الداخلية الاتحادية وقوات البيشمركة في إقليم كردستان العراق".

وشدد وزير الخارجية على "ضرورة اضطلاع الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية، ومن بينها إيطاليا، بدور فاعل في دعم المبادرات السلمية، والعمل على تقريب وجهات النظر بين أطراف الصراع، وتشجيعها على العودة إلى طاولة المفاوضات، بما يسهم في احتواء التصعيد وتجنب اتساع رقعة المواجهة".

ولفت كذلك إلى أن استمرار الصراع الأمريكي الإيراني خلّف خسائر اقتصادية كبيرة"، موضحاً أن "العراق تكبّد خسائر تُقدّر بنحو 60 مليار دولار خلال الحرب الأخيرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وحذّر من أن "استمرار الصراع أسهم في تفاقم أزمة الطاقة العالمية وزيادة المخاوف من ارتفاع معدلات التضخم، بما ينعكس سلباً على اقتصادات العديد من دول العالم، ومنها الدول الأوروبية".
 

من جانبه، أشاد أنطونيو تاياني "بمتانة العلاقات العراقية الإيطالية"، مؤكداً "دعم إيطاليا للعراق في مختلف المجالات".

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على "مواصلة التواصل والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك".

ووجه وزير الخارجية دعوة إلى نظيره الإيطالي لزيارة العراق، معرباً عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال.

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