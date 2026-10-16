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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة كفر الشيخ تتقدم في تصنيف QS للجامعات العربية وتحصد المركز 147

جامعة كفر الشيخ
جامعة كفر الشيخ
أ ش أ

حققت جامعة كفر الشيخ تقدمًا جديدًا في تصنيف (QS) للجامعات العربية لعام 2027، بحصولها على المركز الـ 147 عربيًا بمجموع 24.2 نقطة، مقارنة بوقوعها ضمن الفئة (151 - 160) في إصدار عام 2026، في خطوة تعكس تطور موقع الجامعة في التصنيف العربي، وتبرز تميزها في عدد من المؤشرات المرتبطة بالأداء البحثي والتعاون العلمي الدولي.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار استراتيجية جامعة كفر الشيخ لتعزيز جودة التعليم والبحث العلمي، وتطوير منظومة الدراسات العليا، وتوسيع آفاق التعاون مع المؤسسات البحثية والجامعات الدولية، بما يدعم تنافسية الجامعة ويرسخ حضورها في التصنيفات الإقليمية والدولية.

وأكد الدكتور يحيى زكريا عيد رئيس جامعة كفر الشيخ - في بيان اليوم/الجمعة/ - أن التقدم الذي حققته الجامعة في تصنيف QS للجامعات العربية لعام 2027 يعكس الجهود المتواصلة لتطوير منظومة التعليم والبحث العلمي، والارتقاء بجودة المخرجات البحثية، وتعزيز الشراكات الأكاديمية.. مشيرًا إلى أن التصنيفات الدولية تمثل أحد المؤشرات المهمة لمتابعة الأداء المؤسسي وتحديد فرص التطوير.

وقال إن الجامعة تضع دعم الباحثين، وتمكين أعضاء هيئة التدريس، وتوفير بيئة محفزة للابتكار والإنتاج العلمي المتميز، ضمن أولوياتها الاستراتيجية، مع الاهتمام بزيادة التأثير العلمي للأبحاث المنشورة، وتعزيز التعاون البحثي الدولي، وتحويل نتائج البحث العلمي إلى تطبيقات عملية تسهم في خدمة المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل وفق رؤية واضحة لتحسين أداء الجامعة في مختلف مؤشرات التصنيف، وعدم الاكتفاء بما تحقق من تقدم، مؤكدا أن الجامعة تستهدف البناء على نقاط القوة وتعزيز الجوانب التي تحتاج إلى مزيد من التطوير، بما يرسخ مكانتها بين الجامعات المصرية والعربية.

من جانبه.. أكد الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن نتائج تصنيف QS العربي لعام 2027 تكشف عن نقاط قوة بحثية متميزة لجامعة كفر الشيخ، حيث حققت الجامعة المركز 17 عربيًا في مؤشر الاستشهادات لكل بحث، والمركز 38 عربيًا في مؤشر شبكة البحث الدولية، والمركز 83 عربيًا في مؤشر الأبحاث لكل عضو هيئة تدريس، وهي نتائج تبرز أهمية الإنتاج العلمي وتأثيره، إلى جانب الانفتاح على الشراكات البحثية الدولية.

وأوضح أن حصول الجامعة على درجة 94.9 من 100 في مؤشر الاستشهادات لكل بحث، و92.1 من 100 في مؤشر شبكة البحث الدولية، يمثلان من أبرز النتائج الإيجابية في المؤشرات التفصيلية للتصنيف، ويؤكدان أهمية مواصلة دعم النشر العلمي المتميز، وتشجيع التعاون بين الباحثين داخل الجامعة ونظرائهم في المؤسسات البحثية العالمية.

وتواصل جامعة كفر الشيخ جهودها للارتقاء بمستوى التعليم والبحث العلمي، ودعم الباحثين والشراكات الدولية، وتعزيز جودة البيانات المؤسسية، بما يسهم في ترسيخ مكانتها العلمية، وتحقيق مزيد من التقدم في التصنيفات الإقليمية والدولية، اتساقًا مع رؤيتها لبناء جامعة تنافسية قادرة على إنتاج المعرفة وتوظيفها لخدمة المجتمع.



 

جامعة كفر الشيخ النشر العلمي الشراكات البحثية الدولية

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