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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

سقوط أجزاء من عقار مهجور في غيط العنب بالإسكندرية

انهيار أجزاء عقار بغيط العنب
انهيار أجزاء عقار بغيط العنب
أحمد بسيوني

شهدت منطقة غيط العنب التابعة لحي غرب الإسكندرية سقوط أجزاء من عقار مهجور وغير مأهول بالسكان، بشارع عبد الحميد شبل بالقرب من كنيسة مار جرجس، ما أثار مخاوف الأهالي من احتمالية سقوط أجزاء أخرى، بما قد يشكل خطرًا على حياة المارة والأطفال.

وأثار الحادث مخاوف من استمرار تساقط أجزاء من العقار، خاصة مع وجوده بأحد الشوارع التي تشهد مرور المواطنين، الأمر الذي يستدعي فحص حالته الإنشائية وتحديد مدى خطورته، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين محيطه ومنع وقوع أي حوادث.

وناشد أهالي المنطقة محافظة الإسكندرية وحي غرب سرعة معاينة العقار واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمينه ومنع سقوط أجزاء أخرى، حفاظًا على أرواح المواطنين وسلامة المارة، خاصة الأطفال المترددين على الشارع.

وفي سياق متصل، كان قد شهدت منطقة كرموز التابعة لحي غرب الإسكندرية، مطلع أكتوبر الجاري، ميلًا مفاجئًا وشديدًا لعقار مكون من طابق أرضي وميزانين و7 طوابق علوية، بشارع المازني، ما استدعى إخلاءه من السكان وعدد من العقارات المجاورة، وفرض كردون أمني بمحيطه. وبدأت أعمال إزالة العقار تدريجيًا وفقًا للتوصيات الهندسية.

غيط العنب الإسكندرية انهيار أجزاء عقار الأمطار

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