قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يبحث مع بنك التصدير التايلاندي دعم الاستثمارات والتوسع في أفريقيا
مستوطنون يحرقون أشجار الزيتون ويهاجمون مزارعين في الضفة الغربية
الزمالك يبدأ مشواره الأفريقي.. موعد مباراة الجيش الرواندي والقنوات الناقلة
قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك والجيش الرواندي اليوم بدوري أبطال أفريقيا
بموافقة الأهلي.. مصطفى شوبير يحدد موعد حفل زفافه
شبكة تركية تحتفي بظهور محمد صلاح قائدًا لطرابزون: كاريزما مختلفة
الأهلي يستقر على حارسه أمام كيتارا الأوغندي.. من هو ؟
إيران.. رصد ناقلة نفط مخالفة مشتعلة في المنطقة المحظورة شرق مضيق هرمز
بعد قرار الحكومة بالتثبيت.. كيف يعاقب القانون المتلاعبين في أسعار البنزين والسولار
الصحة الفلسطينية: 466 حالة وفاة بسبب سوء التغذية والتجويع في غزة منذ عام 2024
كان بيبكي.. الزمالك يكشف تفاصيل فيديو اعتذار بيزيرا قبل رحيله
الأرصاد السعودية: توقعات بأمطار غزيرة على 4 مناطق منها مكة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

طلاب تايلاند يتعرفون على آليات العمل داخل إدارات الفتوى بدار الإفتاء

طلاب تايلاند يتعرفون على آليات العمل داخل إدارات الفتوى
طلاب تايلاند يتعرفون على آليات العمل داخل إدارات الفتوى
محمد شحتة

نظمت إدارة التدريب بدار الإفتاء المصرية زيارة تعريفية لوفد الطلاب التايلانديين الدارسين بالأزهر الشريف إلى عدد من إدارات الفتوى بالدار، وذلك ضمن فعاليات اليوم الخامس من الدورة التدريبية "منهجية الفتوى بدار الإفتاء المصرية في معالجة القضايا الاجتماعية المعاصرة"، بهدف تعريف المشاركين بطبيعة العمل المؤسسي داخل الدار، وآليات التنسيق بين الإدارات المختلفة في إعداد الفتاوى وإصدارها.

وخلال الزيارة، تعرف الوفد على اختصاصات الإدارات الشرعية، وطبيعة المهام التي تضطلع بها كل إدارة، ودورها في منظومة العمل الإفتائي، إلى جانب التعرف على الجوانب العلمية والإدارية المنظمة لسير العمل، وكيفية التنسيق بين الإدارات بما يضمن جودة الفتوى ودقتها.

كما استمع الطلاب إلى شرح تفصيلي لمراحل إصدار الفتوى، بدءًا من استقبال الأسئلة وتحريرها، ودراسة الأحكام الشرعية المتعلقة بها، واستحضار أقوال العلماء المعتمدة، ومراعاة مقاصد الشريعة وطبيعة الواقع المعاصر، وصولًا إلى صياغة الفتوى ومراجعتها علميًّا واعتمادها النهائي.

طبيعة العمل داخل دار الإفتاء

وأبرزت الزيارة طبيعة العمل المؤسسي الذي تقوم عليه منظومة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وما يتطلبه من تكامل بين الجوانب العلمية والبحثية والتنظيمية، بما يعزز دقة المعالجة الشرعية للقضايا المختلفة، ويحقق الانضباط في إصدار الفتاوى.

وتأتي الزيارة في إطار البرنامج التدريبي الذي يستهدف إكساب الطلاب المعارف التطبيقية اللازمة لفهم منهجية العمل الإفتائي، والاطلاع على الخبرات المؤسسية التي راكمتها دار الإفتاء المصرية في التعامل مع الأسئلة والقضايا المعاصرة.

دار الإفتاء الأزهر الفتوى الفتاوى منظومة العمل الإفتائي مراحل إصدار الفتوى منهجية العمل الإفتائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنك مصر

لمدة 48 ساعة| تحذير عاجل من بنك مصر لعملائه.. ماذا حدث؟

دواجن وبيض

عكست الاتجاه.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالاسواق

الدواجن

من 12 إلى 36 جنيهًا.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن خلال الفترة الأخيرة

الصلاة

حكم قراءة سور القرآن في الصلاة بغير ترتيب المصحف.. دار الإفتاء توضح

نتنياهو ـ بن غفير

نتنياهو يصدم بن غفير: لن يكون لك مكان في الحكومة حال فوزنا بالانتخابات

الطقس في مصر

أمطار غزيرة تضرب 7 محافظات ساحلية.. والأرصاد تحذر من الساعات القادمة| الطقس

الدولار

عقب ارتفاعه 120 قرشا.. أسعار الدولار الان مقابل الجنيه

أسعار الذهب اليوم في مصر

يحافظ على مكاسبه.. أسعار الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

مرض غامض

مرض غامض يثير الذعر ويصيب 5 آلاف تركي خلال 3 أيام.. ما القصة؟

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026 ومواعيد غلق المحلات في مصر

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026 ومواعيد غلق المحلات في مصر

وظائف وزارة العمل 2026.. الرواتب والشروط وطريقة التقديم

وظائف وزارة العمل برواتب تصل لـ 20 ألف جنيه.. الشروط وطريقة التقديم

بالصور

فستان مختلف.. كندة علوش تستعرض جمالها في افتتاح مهرجان الجونة

كندة علوش
كندة علوش
كندة علوش

لامبورجيني بقوة 920 حصانا تنضم إلى أسطول شرطة دبي

Lamborghini Temerario Dubai
Lamborghini Temerario Dubai
Lamborghini Temerario Dubai

السادة والمطرّز.. نجمات خطفن الأنظار باللون الأسود في مهرجان الجونة السينمائي

مهرجان الجونة
مهرجان الجونة
مهرجان الجونة

لوك كاجوال.. أيتن عامر تخطف الأنظار

آيتن عامر
آيتن عامر
آيتن عامر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد