طلاب تايلاند يتعرفون على آليات العمل داخل إدارات الفتوى بدار الإفتاء

نظمت إدارة التدريب بدار الإفتاء المصرية زيارة تعريفية لوفد الطلاب التايلانديين الدارسين بالأزهر الشريف إلى عدد من إدارات الفتوى بالدار، وذلك ضمن فعاليات اليوم الخامس من الدورة التدريبية "منهجية الفتوى بدار الإفتاء المصرية في معالجة القضايا الاجتماعية المعاصرة"، بهدف تعريف المشاركين بطبيعة العمل المؤسسي داخل الدار، وآليات التنسيق بين الإدارات المختلفة في إعداد الفتاوى وإصدارها.

وخلال الزيارة، تعرف الوفد على اختصاصات الإدارات الشرعية، وطبيعة المهام التي تضطلع بها كل إدارة، ودورها في منظومة العمل الإفتائي، إلى جانب التعرف على الجوانب العلمية والإدارية المنظمة لسير العمل، وكيفية التنسيق بين الإدارات بما يضمن جودة الفتوى ودقتها.

كما استمع الطلاب إلى شرح تفصيلي لمراحل إصدار الفتوى، بدءًا من استقبال الأسئلة وتحريرها، ودراسة الأحكام الشرعية المتعلقة بها، واستحضار أقوال العلماء المعتمدة، ومراعاة مقاصد الشريعة وطبيعة الواقع المعاصر، وصولًا إلى صياغة الفتوى ومراجعتها علميًّا واعتمادها النهائي.

طبيعة العمل داخل دار الإفتاء

وأبرزت الزيارة طبيعة العمل المؤسسي الذي تقوم عليه منظومة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وما يتطلبه من تكامل بين الجوانب العلمية والبحثية والتنظيمية، بما يعزز دقة المعالجة الشرعية للقضايا المختلفة، ويحقق الانضباط في إصدار الفتاوى.

وتأتي الزيارة في إطار البرنامج التدريبي الذي يستهدف إكساب الطلاب المعارف التطبيقية اللازمة لفهم منهجية العمل الإفتائي، والاطلاع على الخبرات المؤسسية التي راكمتها دار الإفتاء المصرية في التعامل مع الأسئلة والقضايا المعاصرة.