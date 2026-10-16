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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

طلاب تايلاند في زيارة لمسجد الإمام الحسين للتعرف على حجرة الآثار النبوية

طلاب تايلاند في زيارة لمسجد الإمام الحسين للتعرف على حجرة الآثار النبوية
طلاب تايلاند في زيارة لمسجد الإمام الحسين للتعرف على حجرة الآثار النبوية
محمد شحتة

نظمت دار الإفتاء المصرية زيارة ميدانية لوفد الطلاب التايلانديين الدارسين بالأزهر الشريف إلى مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، وذلك ضمن فعاليات اليوم الخامس من الدورة التدريبية "منهجية الفتوى بدار الإفتاء المصرية في معالجة القضايا الاجتماعية المعاصرة"، في إطار البرنامج الذي يستهدف تعزيز معارف المشاركين بالجوانب العلمية والدعوية والتاريخية المرتبطة بالمؤسسات الدينية المصرية.

وكان في استقبال الوفد عدد من أئمة المسجد، الذين قدموا شرحًا عن تاريخ المسجد ومكانته لدى المسلمين، ودوره العلمي والدعوي، وما يمثله من حضور بارز في الحياة الدينية والثقافية.

مقام الإمام الحسين 

وشملت الزيارة مقام الإمام الحسين رضي الله عنه، حيث تعرف الطلاب على مكانته الدينية وما يحمله المسجد من رمزية روحية وتاريخية، في أجواء عكست تقدير الوفد للمكان ومكانته في وجدان المسلمين.

كما زار الوفد حجرة الآثار النبوية، التي تضم عددًا من المقتنيات ذات القيمة الدينية والتاريخية، من بينها سيف النبي صلى الله عليه وسلم ومكحلته، ومصحف الإمام علي رضي الله عنه، إلى جانب قطع قديمة وحديثة من كسوة الكعبة المشرفة، والكرسي الذي كان يجلس عليه الشيخ محمد متولي الشعراوي أثناء إلقاء دروس التفسير.

وتأتي هذه الزيارة ضمن الأنشطة الميدانية المصاحبة للدورة، التي تتيح للطلاب التعرف عن قرب على معالم التراث الإسلامي في مصر، وما تحمله من دلالات دينية وتاريخية، بما يسهم في إثراء تجربتهم العلمية والثقافية.

دار الإفتاء زيارة ميدانية الطلاب التايلانديين مسجد الإمام الحسين القضايا الاجتماعية مقام الإمام الحسين

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