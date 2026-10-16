باكستان: نقف إلى جانب السعودية لحماية سيادتها وسلامة أراضيها

أ ش أ

أكد رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، وقوف بلاده صفا واحدا إلى جانب المملكة العربية السعودية لحماية سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده شريف بسفير المملكة العربية السعودية الجديد راجح طامي البقمي اليوم /الجمعة/.

وأدان شريف - وفقا لما ذكره راديو باكستان - بشدة الهجمات الأخيرة التي استهدفت السعودية، وأسفرت عن سقوط ضحايا بينهم مواطنون باكستانيون.

وشدد رئيس الوزراء الباكستاني على أن اتفاقية "الدفاع الاستراتيجي المتبادل" وتحالف "مكة للدفاع المشترك" يمثلان علامات فارقة في العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، وتعكسان التزامهما المشترك تجاه السلام والأمن الإقليميين.

كما أشار إلى أن العلاقات الباكستانية السعودية شهدت تقدما ملحوظا في السنوات الأخيرة، معربا عن شكره للقيادة السعودية على دعمها الاقتصادي والمالي المستمر لباكستان.