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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بزشيكان : إيران لا يمكن إخضاعها للعقوبات ولانسعى لإمتلاك السلاح النووي

الرئيس الإيراني
الرئيس الإيراني
محمود نوفل

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن إيران لا يمكن إخضاعها للعقوبات.

وقال بزشكيان خلال لقائه رئيس الوزراء الأرميني: على أمريكا أن تدرك أن إيران ستواصل علاقاتها مع العالم بقوة بالاعتماد على شعبها وبالتنسيق مع جيرانها.

وبشأن العقوبات الأمريكية على إيران أضاف بزشيكان : أمريكا لا تخلق المشكلات لإيران وحدها بل للعالم بأسره.

وتابع بزشكيان: إذا واصلت أمريكا هذا النهج فستزداد الأوضاع سوءاً بالنسبة إلى العالم كله. ومن الأفضل أن تلجأ أمريكا إلى الحوار والمنطق بدلاً من استخدام القوة.

وزاد : العقوبات الأمريكية تخرج عن الأطر الإنسانية كما أن هجماتهم خلال الأشهر الماضية كانت غير قابلة للتبرير وغير إنسانية.

وأكمل : إيران لا تسعى إلى امتلاك أسلحة نووية والدعاية المغرضة ضد إيران هي أكاذيب.

وختم بزشكيان قائلا : لقد كنا دائماً مستعدين للحوار وهم يعتقدون أنهم يستطيعون إخضاعنا لكننا لن نرضخ للقوة والإكراه.

إيران السلاح النووي العقوبات الأمريكية على إيران الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

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