بزشيكان : إيران لا يمكن إخضاعها للعقوبات ولانسعى لإمتلاك السلاح النووي

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن إيران لا يمكن إخضاعها للعقوبات.

وقال بزشكيان خلال لقائه رئيس الوزراء الأرميني: على أمريكا أن تدرك أن إيران ستواصل علاقاتها مع العالم بقوة بالاعتماد على شعبها وبالتنسيق مع جيرانها.

وبشأن العقوبات الأمريكية على إيران أضاف بزشيكان : أمريكا لا تخلق المشكلات لإيران وحدها بل للعالم بأسره.

وتابع بزشكيان: إذا واصلت أمريكا هذا النهج فستزداد الأوضاع سوءاً بالنسبة إلى العالم كله. ومن الأفضل أن تلجأ أمريكا إلى الحوار والمنطق بدلاً من استخدام القوة.

وزاد : العقوبات الأمريكية تخرج عن الأطر الإنسانية كما أن هجماتهم خلال الأشهر الماضية كانت غير قابلة للتبرير وغير إنسانية.

وأكمل : إيران لا تسعى إلى امتلاك أسلحة نووية والدعاية المغرضة ضد إيران هي أكاذيب.

وختم بزشكيان قائلا : لقد كنا دائماً مستعدين للحوار وهم يعتقدون أنهم يستطيعون إخضاعنا لكننا لن نرضخ للقوة والإكراه.