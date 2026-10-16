انطلاق المهرجان الفني لـ"تعامد الشمس " بمسرح فوزى فوزى بأسوان.. غدا

تستعد وزارة الثقافة بالتعاون مع محافظة أسوان لافتتاح المهرجان الفني لـ"تعامد الشمس 2026"، مساء غد السبت 17 أكتوبر، على مسرح فوزي فوزي الصيفي بكورنيش النيل بمدينة أسوان ، في احتفالية فنية ووطنية تجمع بين التراث والفنون الشعبية المصرية، بالتزامن مع الاستعدادات لظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بمعبد أبو سمبل.

ويشهد حفل الافتتاح تقديم الأوبريت الوطني الكبير «جيش الشمس»، الذي يجسد بطولات رجال القوات المسلحة المصرية وروح النصر، إلى جانب عروض فنية واستعراضية مميزة، في إطار احتفالية تجمع بين التراث الفني والهوية الوطنية.

تعامد الشمس

ويتضمن المهرجان مشاركة عدد من فرق الفنون الشعبية ، تشمل فرقة أسوان للفنون الشعبية، وفرقة سوهاج للفنون الشعبية، وفرقة بورسعيد للفنون الشعبية، وفرقة الشرقية للفنون الشعبية، إلى جانب الفرقة المصرية للموسيقى العربية، لتقديم باقة متنوعة من العروض التي تعكس ثراء الفلكلور المصري وتنوعه الثقافي.

وتحمل الاحتفالية هذا العام طابعًا استثنائيًا، إذ تجمع بين فرحة انتصارات أكتوبر وعظمة ظاهرة تعامد الشمس، في ليلة فنية تستهدف إبراز التراث المصري والفن الوطني، وتعزيز المشاركة الجماهيرية في الفعاليات الثقافية بالمحافظة.

ومن المقرر أن تبدأ فعاليات حفل الافتتاح في تمام الساعة الثامنة مساءً، بمسرح فوزي فوزي الصيفي بكورنيش النيل، وسط دعوة عامة لأهالي أسوان وزوارها للمشاركة في هذه الليلة الفنية، مع إتاحة الدخول مجانًا.

وتأتي الاحتفالية ضمن الفعاليات الثقافية والفنية المصاحبة للاستعداد لموسم تعامد الشمس بمعبد أبو سمبل، إحدى أبرز الظواهر الفلكية والأثرية التي تجذب أنظار السياح من مختلف أنحاء العالم إلى جنوب أسوان.