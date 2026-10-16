دوري أبطال أفريقيا.. تشكيل بيراميدز في مواجهة المريخ بنتيو

أعلن الجنوب أفريقي رولاني موكوينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة المريخ بنتيو بطل جنوب السودان في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على بطل جنوب السودان في الرابعة والنصف عصر اليوم على استاد جوبا الدولي في إطار ذهاب دور الـ32 من دوري الأبطال.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - محمود مرعي - أحمد سامي - إياد العسقلاني

خط الوسط: أحمد توفيق - محمود صابر - عبد الرحمن مجدي - محمود زلاكة - أحمد عبد القادر

خط الهجوم: مصطفى زيكو

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

زياد هيثم - كريم حافظ - مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - ناصر ناهر - يوسف أوباما - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - نذير بو علي.