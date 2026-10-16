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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بسبب الأمطار الغزيرة.. السيول تملأ الأودية بالمياه في براني والسلوم والنجيلة والضبعة

امطار مطروح
امطار مطروح
ايمن محمود

شهدت عدة مناطق بمحافظة مطروح تدفقات لمياه الأمطار داخل الأودية، عقب موجة الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها المحافظة، وشملت مناطق بمدينة براني والسلوم والنجيلة والضبعة، في مشهد يعكس حجم الأمطار التي شهدتها تلك المناطق.

تجمعات الأمطار

وأدت الأمطار إلى تجمع كميات من المياه داخل مجاري الأودية، بما يسهم في تعزيز المخزون المائي الطبيعي، خاصة في المناطق الصحراوية التي تعتمد على مياه الأمطار في تغذية الأراضي والاستفادة من الموارد المائية.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وسط متابعة لتأثيرات الأمطار على الطرق والمناطق المحيطة بالأودية.

وفي ظل تدفقات المياه، يُنصح المواطنين، خاصة سكان المناطق الصحراوية، بالابتعاد عن مجاري الأودية ومناطق تجمع المياه، وتجنب عبورها أثناء جريان السيول، حفاظًا على سلامتهم.

 

 

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