أسماء مصابي حادث تصادم سيارتين ملاكي بأسوان

نستعرض أسماء المصابين الـ 6 فى حادث تصادم بين سيارتين ملاكي على الطريق الزراعي بمنطقة الشديدة بقرية أبو الريش شمال أسوان .

ضمت قائمة المصابين كلا من فاطمة .م.أ 45 سنة كدمات ، وأسماء .م.أ 37 سنة كدمات ، ونفيسة .م.أ 30 سنة كدمات ، وآمنة .م.أ 35 سنه كدمة بالركبة اليمنى، ومعاذ .م.أ 15 سنة كدمات ، ومحمد .ش.ج 27 سنة كدمات.

حادث

وتعرض 6 أشخاص لإصابات متفرقة نتيجة وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي على الطريق الزراعي بمنطقة الشديدة بقرية أبو الريش شمال أسوان، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الصداقة لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

فيما تلقى مرفق إسعاف أسوان بلاغاً بالحادث وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أسوان التخصصى، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وانتقلت الجهات المعنية إلى محل البلاغ لمعاينته والوقوف على أسبابه، مع رفع آثار الحادث عن الطريق أمام حركة السيارات وتم تحرير محضر بالواقعة .