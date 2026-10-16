طرح 30 سلعة غذائية وأساسية بأسعار مخفضة من خلال 5 منافذ للشركة المصرية بأسوان

أعلن المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان عن تحديد عدد من المنافذ التابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة للمشاركة فى مبادرة بيع 30 سلعة أساسية بأسعار مخفضة على مستوى المحافظة ، وذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بما يسهم فى تلبية احتياجات الأسر وتوفير متطلباتها الأساسية بأسعار مناسبة .

يأتى ذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين ، والعمل على توفير السلع الغذائية والإستراتيجية بأسعار مناسبة .

5 منافذ للشركة المصرية لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة

وتضم المنافذ المشاركة فى المبادرة هايبر الشركة المصرية بفرع الشيخ هارون، وهايبر الشركة المصرية بفرع دراو، وهايبر الشركة المصرية بفرع كوم أمبو، وهايبر الشركة المصرية بفرع نصر النوبة، بالإضافة إلى فرع الشركة المصرية بإدفو، بما يتيح للمواطنين الحصول على احتياجاتهم من السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة، ويسهم فى توسيع نطاق الاستفادة من المبادرة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وزير التموين يؤكد استمرار ضخ السلع ومتابعة جودتها وأسعارها

وكان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أكد استمرار جهود الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان توافر السلع المطروحة ضمن المبادرة وانتظام ضخها فى المنافذ المشاركة بمختلف المحافظات بما يلبى احتياجات المواطنين، مع مواصلة المتابعة للتأكد من الإلتزام بالأسعار المخفضة، وجودة السلع، وتوافر الكميات المناسبة منها .

محافظ أسوان يشيد بالمبادرة .. ويؤكد أهمية تخفيف الأعباء عن المواطنين

وأشاد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بهذه المبادرة ، مؤكداً أنها تعكس حرص الدولة على توفير السلع الغذائية والإستراتيجية بأسعار مخفضة، وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، وخاصة الأسر الأولى بالرعاية ، وهو الذى يتطلب إستمرار التنسيق بين الجهات المعنية وتكثيف الرقابة التموينية على المنافذ المشاركة، لضمان توافر السلع بالكميات المناسبة والإلتزام بالأسعار المعلنة، مع الحفاظ على جودة المنتجات المطروحة، بما يحقق أقصى إستفادة ممكنة للمواطنين .

متابعة ميدانية من مفتشى التموين لضمان توافر السلع والالتزام بالأسعار



وفى هذا السياق ، تجرى متابعة توفير مختلف السلع الغذائية بالمنافذ المشاركة من خلال مفتشى مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسوان ، بقيادة المهندس محمد أبو الحسن مدير المديرية، للتأكد من توافر السلع المطروحة وإتاحتها للمواطنين بصورة منتظمة، مع استمرار المتابعة الميدانية للتأكد من الإلتزام بالضوابط والتعليمات المنظمة للمبادرة، ومواجهة أى ممارسات من شأنها التأثير على توافر السلع أو عدم الإلتزام بالأسعار المحددة .

30 سلعة أساسية بأسعار مخفضة لتلبية احتياجات الأسر

وتضم قائمة السلع المطروحة ضمن المبادرة 30 سلعة غذائية واستهلاكية بأسعار مخفضة، تشمل السكر المعبأ وزن 1 كجم بسعر 25 جنيهاً، والأرز المعبأ وزن 1 كجم بسعر 25 جنيهاً، والدقيق المعبأ وزن 1 كجم بسعر 20 جنيهاً، والزيت الخليط عبوة 700 مل بسعر 50 جنيهاً، والمكرونة وزن 350 جم بسعر 9 جنيهات، والصلصة وزن 300 جم بسعر 14 جنيهاً، والشاى الناعم وزن 40 جم بسعر 5 جنيهات.

كما تشمل الجبنة البيضاء المعبأة تتراباك بأوزان 80 جم بسعر 5 جنيهات، و125 جم بسعر 7 جنيهات، و250 جم بسعر 14 جنيهاً، والحلاوة الطحينية السادة وزن 40 جم بسعر 4 جنيهات، والمربى بأنواعها وزن 300 جم بسعر 20 جنيهاً، واللبن كامل الدسم عبوة 1 لتر بسعر 44 جنيهاً، واللبن البودرة وزن 100 جم بسعر 25 جنيهاً، والمسلى الصناعى فى عبوة ظرف وزن 350 جم بسعر 40 جنيهاً، وفى برطمان وزن 700 جم بسعر 70 جنيهاً، وملح الطعام وزن 300 جم بسعر جنيه و50 قرشاً.

وتتضمن القائمة أيضاً التونة المفتتة وزن 140 جم بسعر 24 جنيهاً، ومرقة الدجاج عبوة 8 مكعبات بسعر 13 جنيهاً، والعدس الأصفر وزن 500 جم بسعر 22 جنيهاً و50 قرشاً، والعدس بجبة وزن 500 جم بسعر 20 جنيهاً، واللوبيا وزن 500 جم بسعر 26 جنيهاً و50 قرشاً، والفول وزن 500 جم بسعر 16 جنيهاً و50 قرشاً، والخل بتركيز 5% عبوة 900 مل بسعر 10 جنيهات.

وتشمل السلع الاستهلاكية كذلك مسحوق الغسيل اليدوى وزن 60 جم بسعر 4 جنيهات و50 قرشاً، وسائل غسيل الأوانى وزن 70 إلى 80 جم بسعر 3 جنيهات، وصابون التواليت وزن 125 جم بسعر 14 جنيهاً، ومسحوق الغسيل اليدوى وزن 800 جم بسعر 33 جنيهاً، ومسحوق الغسيل الأوتوماتيك وزن 800 جم بسعر 45 جنيهاً، والبسكويت السادة أو بالملح بسعر جنيهين للقطعة.