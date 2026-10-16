الصين تدعو الاتحاد الأوروبي للتعاون في تعزيز سلاسل الصناعة والإمداد العالمية

دعت الصين الاتحاد الأوروبي إلى العمل معها على تعزيز النمو المتوازن والتنمية المستدامة في التجارة الثنائية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينج، في مؤتمر صحفي، اليوم /الجمعة/، إن الصين تأمل في يتعاون معها الاتحاد الأوروبي في الحفاظ على استقرار وسلاسة عمل سلاسل الصناعة والإمداد العالمية.

وأشارت ماو إلى أن الاجتماع الثاني لآلية التشاور حول التجارة والاستثمار بين الصين والاتحاد الأوروبي قد أحرز تقدما إيجابيا في الآونة الأخيرة، مما يبرهن على قدرة الجانبين على معالجة الخلافات بشكل ملائم من خلال الحوار.

كما أعربت ماو عن أمل الصين في أن يفي الاتحاد الأوروبي بالتزاماته تجاه التجارة الحرة والانفتاح، وأن يلتزم بقواعد منظمة التجارة العالمية، ويتجنب تبني سياسات أو تدابير حمائية أو تمييزية.