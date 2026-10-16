رئيس الوزراء القطري من بعبدا: ندعم لبنان وانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة وتسليمها للجيش

أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، بعد لقائه رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون في قصر بعبدا، دعم دولة قطر للبنان، مشيرا إلى أن البحث تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنفيذ مشاريع مشتركة تسهم في أمن المنطقة واستقرارها وازدهارها.

وأوضح أن قطاع الطاقة يقع في صلب اهتمامات الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وأن دولة قطر تسعى إلى تقديم حلول متكاملة في هذا المجال، مضيفا «سنحرص خلال الاجتماعات اللاحقة مع رئيس الحكومة على تفعيل المشاريع التي تم الاتفاق عليها».

وأشار رئيس الوزراء القطري إلى أن اللقاء تناول أيضا الأوضاع الإقليمية والدولية، ولا سيما الوضع في جنوب لبنان وممارسات الاحتلال الإسرائيلي تجاه لبنان.

وشدد على دعم قطر الخطوات التي تتخذها الدولة اللبنانية، مؤكدا تأييدها انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي المحتلة وتسليمها إلى الجيش اللبناني، ومجددا التأكيد أن قطر ستبقى داعمة للبنان.