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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تشغيل الدفاية الكهربائية بأمان.. اختيار القدرة وإبعادها عن المفروشات أبرز القواعد

الدفايات
الدفايات
محمد البدوي

مع انخفاض درجات الحرارة خلال فصل الشتاء، تتزايد معدلات استخدام الدفايات الكهربائية داخل المنازل، باعتبارها إحدى الوسائل الشائعة للحصول على التدفئة، لكن الاستخدام غير الصحيح لهذه الأجهزة قد يحولها إلى مصدر للخطر، خاصة عند وضعها بالقرب من الستائر والمفروشات أو تركها تعمل لساعات طويلة دون رقابة.

كما لا تقتصر قواعد الأمان على طريقة التشغيل فقط، بل تبدأ من اختيار الجهاز المناسب لمساحة الغرفة، والتأكد من توافر وسائل الحماية، وصولًا إلى ترشيد استهلاك الكهرباء عند الاستخدام اليومي.

ويمثل اختيار الأجهزة الموفرة للطاقة خطوة مهمة لتقليل قيمة الفواتير، دون الاستغناء عن احتياجات التدفئة، وهو ما يتطلب الانتباه إلى مجموعة من الإرشادات قبل تشغيل الدفاية أو شراء أجهزة كهربائية جديدة.

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وأوضح الدكتور أحمد الشناوي، خبير الطاقة الكهربائية، أن الدفاية الكهربائية من الأجهزة التي يزداد الاعتماد عليها خلال فصل الشتاء، مؤكدًا ضرورة الالتزام بإرشادات السلامة وترشيد استهلاك الكهرباء لتجنب الحوادث الناتجة عن الاستخدام الخاطئ داخل المنازل.

اختيار الدفاية التي تتناسب قدرتها الكهربائية مع مساحة الغرفة

وأشار الشناوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر، ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، إلى أهمية اختيار الدفاية التي تتناسب قدرتها الكهربائية مع مساحة الغرفة، موضحًا أن استخدام جهاز بقدرة 3000 وات داخل غرفة صغيرة قد لا يكون ضروريًا، إذ يمكن اختيار دفاية بقدرة 1000 أو 1200 وات وفقًا للمساحة واحتياجات التدفئة.

وضع الدفاية في مكان آمن بعيدًا عن السجاد

وشدد خبير الطاقة الكهربائية على ضرورة وضع الدفاية في مكان آمن بعيدًا عن السجاد والمفروشات والستائر والأخشاب، لتقليل مخاطر ارتفاع الحرارة واشتعال الحرائق، مؤكدًا أهمية اختيار الأجهزة المزودة بمؤقت زمني يتيح فصلها تلقائيًا بعد مدة محددة.

الدفايات الكهربائية

وحذر من ترك الدفاية تعمل لفترات طويلة دون متابعة أو تشغيلها أثناء النوم، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بتعليمات التشغيل الواردة من الشركة المصنعة، وعدم إهمال وسائل الأمان المخصصة لحماية المستخدمين داخل المنازل.

وفيما يتعلق بأنواع الدفايات، أوضح الشناوي أن الدفايات الزيتية تعد من الخيارات المناسبة للاستخدام المنزلي، مقارنة بالدفايات ذات الشمعات الحمراء التي قد تزداد مخاطرها في حالة سقوط الجهاز أو اقترابه من مواد قابلة للاشتعال.

أهمية اختيار الدفايات المزودة بوسائل حماية

وأكد أهمية اختيار الدفايات المزودة بوسائل حماية تفصل التيار الكهربائي تلقائيًا عند سقوط الجهاز، بما يقلل احتمالات وقوع الحوادث، مع ضرورة وضعها على سطح ثابت ومستقر طوال فترة التشغيل.

وبشأن استخدام أجهزة التكييف للتدفئة خلال فصل الشتاء، أشار إلى إمكانية الاعتماد عليها لهذا الغرض، مع ضبط درجة الحرارة المناسبة وتشغيل الجهاز وفقًا لاحتياجات المكان، بما يساعد على توفير التدفئة المطلوبة مع مراعاة استهلاك الكهرباء.

مراجعة بطاقة كفاءة الطاقة عند شراء الأجهزة الكهربائية

ونصح الشناوي المواطنين بضرورة مراجعة بطاقة كفاءة الطاقة عند شراء الأجهزة الكهربائية، بما يشمل الدفايات والسخانات وأجهزة التكييف والغسالات، واختيار الأجهزة الأقل استهلاكًا للكهرباء، موضحًا أن المصابيح الموفرة للطاقة تسهم أيضًا في خفض معدلات الاستهلاك.

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