أخبار التوك شو| تحذير عاجل بشأن الدفايات الكهربائية.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار وحالة الطقس

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

تحذير عاجل بشأن الدفايات الكهربائية.. نصائح مهمة لتجنب الحرائق

مع انخفاض درجات الحرارة وزيادة الاعتماد على الأجهزة الكهربائية للتدفئة خلال فصل الشتاء، تتحول الدفاية الكهربائية من وسيلة للشعور بالدفء إلى مصدر محتمل للمخاطر حال استخدامها بطريقة خاطئة، خاصة مع وضعها بالقرب من المفروشات أو تركها تعمل لساعات طويلة دون رقابة، وهو ما دفع خبراء الطاقة إلى التحذير من بعض الممارسات التي قد تتسبب في اندلاع الحرائق أو زيادة استهلاك الكهرباء.

السكر بـ25 جنيهًا والزيت بـ50 جنيهًا.. التموين تزف أخبارا سارة للمواطنين





في ظل الضغوط المعيشية وحرص الأسر على تدبير احتياجاتها اليومية بأقل تكلفة ممكنة، تتواصل التحركات الحكومية لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، من خلال مبادرات تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز قدرتهم الشرائية.

وكشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تفاصيل مبادرة تخفيض الأسعار، التي تشمل 30 سلعة أساسية، بتخفيضات تتراوح بين 20% و25%، وتستمر لمدة 6 أشهر حتى مارس 2027.

الثلاجة بـ30 ألف جنيه.. تفاصيل أزمة ركود الأجهزة الكهربائية



يواجه سوق الأجهزة الكهربائية حالة من الركود الحاد، في ظل تراجع القوة الشرائية للمواطنين وتراجع حركة البيع، ما يضع التجار أمام تحديات متزايدة لتحريك السوق واستعادة الطلب.

أكد جورج زكريا، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن فكرة تخفيضات الجمعة البيضاء تعود في الأساس إلى أوروبا، وأصبحت موسمًا ترويجيًا تعتمد عليه الأسواق لتنشيط حركة البيع والشراء.

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 16 أكتوبر

يبحث الكثير من المواطنين، خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026.

سعر الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5322 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6205 جنيهات.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجل 7102 جنيه للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 49680 جنيها.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الجمعة

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الجمعة 16 أكتوبر 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 53.51 جنيه

سعر الشراء: 53.41 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 60.14 جنيه

سعر الشراء: 59.56 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 71.03 جنيه

سعر الشراء 41 .70 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 14.25 جنيه

سعر الشراء: 14.22 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 14.57 جنيه

سعر الشراء: 14.54 جنيه.



تحذير مهم من شائعات السوشيال ميديا.. كيف تحمي نفسك من الأخبار المضللة؟

شدد الشيخ أحمد سعيد فرماوي أحد علماء وزارة الأوقاف على ضرورة التحقق من صحة الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل تصديقها أو إعادة نشرها، مؤكدًا أن التعامل الواعي مع المعلومات أصبح ضرورة في ظل التطور التكنولوجي المتسارع وانتشار الأخبار المضللة التي قد تستهدف إثارة البلبلة وزعزعة استقرار المجتمع.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026.

درجات الحرارة

القاهرة 27

الإسكندرية 26

شرم الشيخ 30

مطروح 25

أسوان 33

درجات الحرارة المتوقعة في الدول العربية



الرياض 38

أبو ظبي 39

بيروت 27

القدس 26

الخرطوم 40

درجات الحرارة في عدد من عواصم العالم



أنقرة 23

مدريد 26

واشنطن 23

باريس 18

موسكو 12

من 12 إلى 36 جنيهًا.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن خلال الفترة الأخيرة

بين خسائر تكبدها مربو الدواجن وتقلبات متلاحقة في أسعار الكتاكيت، يواجه قطاع الدواجن تحديات تتعلق بتوازن العرض والطلب واستقرار حركة الإنتاج، في وقت سجل فيه الإنتاج زيادة ملحوظة مقارنة بالعام الماضي.



أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن أسعار الكتاكيت تتسم بمرونة كبيرة في الصعود والهبوط، وفقًا لآليات العرض والطلب، مشيرًا إلى أن السوق شهد خلال الفترة الماضية تقلبات سعرية أثرت على أوضاع المربين.



الزيادة الحالية مؤقتة.. بحوث الأرز يكشف مفاجأة عن الأسعار

وسط تحركات أسعار السلع الغذائية وترقب المواطنين لأي زيادات جديدة، طمأن الدكتور بسيوني عبد الرازق، رئيس قسم بحوث الأرز بمركز البحوث الزراعية، المواطنين بشأن توافر الأرز في الأسواق المصرية.

وأكد رئيس قسم بحوث الأرز، أن مصر تحقق الاكتفاء الذاتي من المحصول، وأن الزيادة الحالية في الأسعار مؤقتة وترتبط بآليات العرض والطلب، وليست بالضرورة مؤشرًا على استمرار ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة.