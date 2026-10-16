تحذير عاجل بشأن الدفايات الكهربائية.. نصائح مهمة لتجنب الحرائق

مع انخفاض درجات الحرارة وزيادة الاعتماد على الأجهزة الكهربائية للتدفئة خلال فصل الشتاء، تتحول الدفاية الكهربائية من وسيلة للشعور بالدفء إلى مصدر محتمل للمخاطر حال استخدامها بطريقة خاطئة، خاصة مع وضعها بالقرب من المفروشات أو تركها تعمل لساعات طويلة دون رقابة، وهو ما دفع خبراء الطاقة إلى التحذير من بعض الممارسات التي قد تتسبب في اندلاع الحرائق أو زيادة استهلاك الكهرباء.

وفي هذا السياق، قدم الدكتور أحمد الشناوي، خبير الطاقة الكهربائية، مجموعة من النصائح المهمة للاستخدام الآمن والاقتصادي للدفايات الكهربائية، مؤكدًا ضرورة اختيار الجهاز المناسب لمساحة الغرفة، والالتزام بإرشادات السلامة، إلى جانب الاهتمام بكفاءة استهلاك الطاقة عند شراء الأجهزة المنزلية.

خبير طاقة يحدد القدرة المناسبة للدفاية الكهربائية

وأكد الدكتور أحمد الشناوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن اختيار الدفاية الكهربائية يجب أن يتناسب مع مساحة الغرفة المراد تدفئتها، موضحًا أنه لا داعي لاستخدام دفاية بقدرة 3000 وات في غرفة صغيرة، إذ يمكن اختيار جهاز بقدرة 1000 أو 1200 وات وفقًا للمساحة واحتياجات التدفئة.

الدفايات الكهربائية

وأوضح أن اختيار القدرة المناسبة يساعد على تجنب الاستخدام غير الضروري للأجهزة ذات القدرات المرتفعة، مع ضرورة مراعاة كفاءة الجهاز وظروف تشغيله لتحقيق التدفئة المطلوبة.

تحذير من وضع الدفاية بالقرب من الستائر والسجاد

وشدد خبير الطاقة الكهربائية على ضرورة وضع الدفاية في مكان آمن بعيدًا عن السجاد والمفروشات والستائر والأخشاب، لتجنب مخاطر ارتفاع الحرارة أو اشتعال المواد القابلة للاحتراق.

وأكد أهمية اختيار الدفايات المزودة بوسائل أمان، مثل المؤقت الزمني الذي يفصل الجهاز تلقائيًا، وخاصية الفصل عند السقوط، محذرًا من ترك الدفاية تعمل لفترات طويلة دون متابعة أو أثناء النوم، لما قد يترتب على ذلك من مخاطر.

الدفاية الزيتية أم الشمعات الحمراء.. أيهما أفضل؟

وفيما يتعلق بأنواع الدفايات الكهربائية، أشار الشناوي إلى أن الدفايات الزيتية تُعد من الخيارات المناسبة للاستخدام المنزلي، مقارنة بالدفايات ذات الشمعات الحمراء التي قد تشكل خطورة أكبر في حالة سقوطها أو اقترابها من المواد القابلة للاشتعال.

ونصح بضرورة التأكد من توافر وسائل الأمان في الجهاز قبل شرائه، خاصة خاصية الفصل التلقائي عند السقوط، مع الالتزام بتعليمات التشغيل وعدم وضع أي أغراض فوق الدفاية أو بالقرب منها.

هل التكييف مناسب للتدفئة خلال الشتاء؟

وأوضح خبير الطاقة الكهربائية أن التكييف يمكن استخدامه للتدفئة خلال فصل الشتاء، مع ضبط درجة الحرارة المناسبة وتشغيله وفقًا لاحتياجات المكان، بما يساعد على توفير أجواء دافئة مع ترشيد استهلاك الكهرباء.

ولفت إلى أن معدلات الاستهلاك تختلف وفقًا لنوع الجهاز وقدرته وكفاءته ومدة تشغيله، لذلك ينبغي مراعاة هذه العوامل عند المفاضلة بين وسائل التدفئة المختلفة.

بطاقة كفاءة الطاقة مفتاح خفض فاتورة الكهرباء

واختتم الشناوي نصائحه بالتأكيد على أهمية الاهتمام ببطاقة كفاءة الطاقة عند شراء الأجهزة الكهربائية، سواء الدفايات أو السخانات أو التكييفات أو الغسالات، واختيار الأجهزة الأعلى كفاءة والأقل استهلاكًا للكهرباء.

كما أشار إلى أن استخدام المصابيح الموفرة للطاقة يسهم في خفض الاستهلاك المنزلي، مؤكدًا أن الاستخدام الواعي للأجهزة الكهربائية، إلى جانب اختيار المنتجات المناسبة، يساعد على تقليل قيمة الفواتير والحفاظ على سلامة أفراد الأسرة خلال فصل الشتاء.