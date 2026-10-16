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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

قبل تشغيل الدفاية الكهربائية.. احذر هذه الأخطاء الخطيرة

الدفاية الكهربائية
الدفاية الكهربائية
البهى عمرو

قال الدكتور أحمد الشناوي، خبير الطاقة الكهربائية، إن الدفاية الكهربائية من الأجهزة التي يزداد استخدامها خلال فصل الشتاء، مشددًا على ضرورة الالتزام بإرشادات الأمان وترشيد استهلاك الكهرباء عند تشغيلها داخل المنازل.

وأضاف أحمد الشناوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الدفاية الكهربائية يجب أن تتناسب قدرتها مع مساحة الغرفة، موضحًا أنه لا داعي لاستخدام دفاية بقدرة 3000 وات في غرفة صغيرة، ويمكن اختيار جهاز بقدرة 1000 أو 1200 وات وفقًا للمساحة المطلوبة.

وشدد على ضرورة عدم وضع الدفاية فوق السجاد أو المفروشات أو بالقرب من الستائر والأخشاب، لتجنب مخاطر ارتفاع الحرارة واشتعال الحرائق، مؤكدًا أهمية استخدام الأجهزة المزودة بمؤقت زمني يفصلها تلقائيًا، وعدم ترك الدفاية تعمل لفترات طويلة أو أثناء النوم.

وأوضح خبير الطاقة الكهربائية أن الدفايات الزيتية تُعد من الخيارات المناسبة للاستخدام المنزلي، مقارنة بالدفايات ذات الشمعات الحمراء التي قد تمثل خطورة أكبر حال سقوطها، مشيرًا إلى أهمية اختيار الأجهزة المزودة بوسائل أمان تفصل التيار تلقائيًا عند سقوطها.

وفيما يتعلق باستخدام التكييف للتدفئة خلال فصل الشتاء، أشار إلى إمكانية الاعتماد عليه مع ضبط درجة الحرارة المناسبة وتشغيله لفترات محدودة، بما يساعد على تدفئة المكان وترشيد استهلاك الكهرباء.

ونصح المواطنين عند شراء الأجهزة الكهربائية، مثل الدفايات والسخانات والتكييفات والغسالات، بالاهتمام ببطاقة كفاءة الطاقة واختيار الأجهزة الأقل استهلاكًا للكهرباء، لافتًا إلى أن المصابيح الموفرة للطاقة تسهم أيضًا في خفض الاستهلاك. 

الدفاية الكهربائية الطاقة الكهربائية الطاقة فصل الشتاء

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