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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

علامات تكشف فساد الطعام.. تحذير من تناول الأغذية منتهية الصلاحية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

تُعد سلامة الأغذية من العوامل الأساسية للحفاظ على صحة الإنسان والوقاية من التسمم الغذائي، خاصة مع انتشار العروض والتخفيضات على المنتجات الغذائية. وفي هذا السياق، حذرت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية بمستشفى جامعة القاهرة، من مخاطر تناول الأطعمة منتهية الصلاحية أو التي تظهر عليها علامات الفساد، مشددة على ضرورة الانتباه إلى مؤشرات تلف الطعام واتباع الطرق الصحيحة لحفظه وتخزينه.

وأكد على أهمية التأكد من سلامة المنتجات قبل شرائها أو تناولها، والالتزام بقواعد التخزين الصحيحة لتجنب المشكلات الصحية والتسمم الغذائي.

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علامات تدل على فساد الأغذية

وأوضحت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن الالتزام بتاريخ الصلاحية أمر ضروري للحفاظ على صحة المستهلكين، مشددة على ضرورة التخلص من المنتجات التي تظهر عليها علامات التلف، وعدم افتراض صلاحيتها للاستهلاك بعد انتهاء التاريخ المدون عليها.

وأضافت أن تغير شكل المنتجات المجمدة، أو انبعاث روائح غير طبيعية منها، أو اختلاف مذاقها المعتاد، كلها مؤشرات تستدعي تجنب تناولها، كما نصحت بفحص المنتجات جيدًا عند الشراء، وعدم الانسياق وراء العروض والتخفيضات دون التأكد من سلامة الأغذية.

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الطريقة الصحيحة لحفظ الطعام المطهي

وشددت استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية على أهمية حفظ الطعام المطهي داخل الثلاجة وعدم تركه خارجها لفترات طويلة، موضحة أن بقاء الأغذية في درجة حرارة الغرفة قد يساعد على نمو البكتيريا، ما يزيد من احتمالات الإصابة بالمشكلات الصحية.

كما نصحت بإذابة الأطعمة المجمدة داخل الثلاجة على الرف السفلي، بدلًا من تركها على رخامة المطبخ، للحد من فرص نمو البكتيريا والحفاظ على سلامة الطعام.

نصائح لتجنب تلوث الأغذية وتقليل الهدر

هيئة سلامة الغذاء - حراك رقابي واسع النطاق:

وأكدت عبد الوهاب ضرورة استخدام أدوات نظيفة لتقطيع الطعام، وغسل اليدين جيدًا قبل التعامل مع الأغذية، إلى جانب حفظ بقايا الوجبات في أوعية مناسبة ومحكمة الإغلاق، ويفضل أن تكون زجاجية.

وأشارت إلى أن الالتزام بقواعد النظافة والتخزين السليم يسهم في الحد من تلوث الطعام والحفاظ على سلامته، فضلًا عن تقليل هدر الأغذية وحماية صحة المستهلكين.

تلوث الأغذية البكتيريا سلامة الطعام التسمم الغذائي

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