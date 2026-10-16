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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

زمالك 2011 يهزم زد بهدف نظيف في الدوري العام للشباب والناشئين

الزمالك
الزمالك
إسلام مقلد

حقق فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2011 الفوز على نظيره زد بهدف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بينهما على مجمع ملاعب الناشئين بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري العام للشباب والناشئين.

بدأ الزمالك المباراة بهجوم مكثف، وحرص اللاعبون على الاستحواذ على الكرة وبناء الهجمات من أجل الوصول إلى مرمى زد وتسجيل هدف التقدم، مع تنويع المحاولات الهجومية والبحث عن المساحات في دفاع المنافس، في الوقت الذي حاول فيه فريق زد التصدي لهجمات الأبيض، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

ومع انطلاق الشوط الثاني، واصل الزمالك محاولاته الهجومية من أجل حسم المباراة، مع تحركات مستمرة للاعبين في الثلث الهجومي بحثًا عن هدف التقدم، حتى نجح أنس إسلام في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 65، بعدما نفذ فهد مجدي كرة ثابتة من منطقة الجزاء، استقبلها أنس إسلام برأسه وأسكنها الشباك، ليواصل الفريق الأبيض محاولاته للحفاظ على تقدمه، وينجح في إنهاء اللقاء لصالحه بهدف دون مقابل.

وشهدت المباراة حضور حازم إمام، رئيس قطاعات كرة القدم بالنادي، وعماد المندوه، نائب رئيس القطاعات، وعادل المأمور، المدير الفني لحراس مرمى قطاع الناشئين، وأحمد جعفر، المدير الفني للقطاع.

وحرص حازم إمام عقب نهاية المباراة على تقديم التحية للاعبين وتهنئتهم بالفوز، مطالبًا إياهم بمواصلة العمل وبذل المزيد من الجهد وتقديم الأفضل خلال المباريات المقبلة.

ويقود الفريق أحمد رزق مديرًا فنيًا، وحسام جمال وأدهم سعيد سليمان مدربين مساعدين، ومحمد محمود التوني مدربًا لحراس المرمى، وعمرو كريم مسؤولًا عن التأهيل والإصابات، وعمر عبد العزيز معدًا بدنيًا، وسيد صلاح إداريًا، وإبراهيم بحر مسؤولًا عن المهمات.

فريق الزمالك الزمالك زد الدوري العام للشباب والناشئين الدوري العام

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