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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفع 800 جنيها..سعر الجنيه الذهب في الآن

سعر الجنيه الذهب
سعر الجنيه الذهب
محمد يحيي

ارتفع سعر الجنيه الذهب في مصر مع اقتراب انتهاء التعاملات المسائية والمحددة اليوم الجمعة 16-10-2026.

الجنيه الذهب يرتفع

وزاد سعر الجنيه الذهب مقدار 800 جنيهًا علي أساس أسبوعي بمختلف محلات الصاغة المصرية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب 

وسجل آخر تحديث لـ سعر الجنيه الذهب 50.04 ألف جنيه للشراء و 49.76 ألف جنيه للبيع.

تحركات الذهب

وزاد سعر الذهب على أساس أسبوعي بمقدار 110 جنيها في المتوسط لكنه فقد 5 جنيهات من قيمته قبل قليل.

سعر الذهب

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل آخر تحديث لسعر الذهب 6155 جنيها في المتوسط.

سعر عيار24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7148 جنيها للشراء و 7108 جنيها للبيع.

سعر عيار22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 6552 جنيها للشراء و 6516 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر عيار21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 6255 جنيها للشراء و 6220 جنيها للبيع.

سعر عيار18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5361 جنيها للشراء و5331 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر عيار14

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة 4170 جنيها للشراء و 4146 جنيها للبيع.

سعر سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 50.04 ألف جنيه للشراء و 49.76 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب 4163 دولار للشراء و 6162 دولار للبيع.

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