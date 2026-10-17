رجل اسمه إيهاب.. عمرو عبد الجليل يكشف تفاصيل شخصيته في فيلم «المصيف»

كشف الفنان عمرو عبد الجليل عن تفاصيل مشاركته في فيلم «المصيف»، الذي يقدم من خلاله شخصية جديدة تحمل اسم «إيهاب»، مشيرًا إلى أن العمل يمثل تجربة مختلفة بالنسبة له، سواء على مستوى الشخصية أو الفيلم.

وأوضح عمرو عبد الجليل، في لقاء خاص مع كاميرا صدى البلد، أنه يجسد خلال أحداث الفيلم شخصية «إيهاب»، مؤكدًا أن التجربة تحمل له طابعًا خاصًا، لكنه رفض وضع الشخصية ضمن التصنيفات التقليدية للشخصيات الفنية، سواء كانت طيبة أو شريرة، موضحًا أن طبيعتها لا يمكن اختزالها في هذه التقسيمات.

وعن إمكانية مقارنة فيلم «المصيف» بأعمال سينمائية أخرى تناولت أجواء الصيف، أكد عمرو عبد الجليل أن الإجابة عن هذا الأمر تحتاج إلى مشاهدة تلك الأعمال ودراستها بشكل جيد، حتى يمكن الوقوف على نقاط التشابه والاختلاف بينها وبين الفيلم الجديد.

وأشار إلى أنه لا يستطيع في الوقت الحالي تقديم إجابة محددة حول أوجه الاختلاف بين هذه التجارب، لافتًا إلى أن الأمر يتطلب إجراء مقارنة وبحثًا دقيقًا، كما حرص على إبقاء تفاصيل الشخصية التي يقدمها في الفيلم كمفاجأة للجمهور لحين عرض العمل.

ووجه عمرو عبد الجليل رسالة إلى جمهوره، معبرًا عن تقديره الكبير لمحبتهم ودعمهم المستمر له، قائلًا: «بحبكم جدًا، وربنا يخليكم ليا»، وموجهًا الشكر لكل من يتابع أعماله ويحرص على مساندته.

وتأتي مشاركة عمرو عبد الجليل في «المصيف» ضمن أعماله السينمائية الجديدة، وسط حالة من الترقب لمعرفة طبيعة الشخصية التي يجسدها وتفاصيل الأحداث التي تدور في أجواء صيفية.

فيلم المصيف

ويشارك في بطولة فيلم «المصيف» كل من عمرو عبد الجليل، نبيل عيسى، سارة عبد الرحمن، والتونسية سارة المحجوبي، والعمل من تأليف وإخراج سليم العدوي.