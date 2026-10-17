الداخلية تحتفل باليوم العالمي للعصا البيضاء وتقدم خدمات مجانية لذوي الإعاقة البصرية

في إطار جهود الدولة لتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، نظمت وزارة الداخلية فعاليات متنوعة بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء، تضمنت تقديم الدعم والتيسيرات للمكفوفين وضعاف البصر، إلى جانب تنظيم أنشطة ترفيهية وإنسانية، بما يعكس الحرص على تلبية احتياجاتهم وتعزيز قدرتهم على التنقل والاستفادة من الخدمات المختلفة.

وشملت الفعاليات توجيه مأموريات إلى مدارس وجمعيات رعاية المكفوفين وضعاف البصر، لتوزيع العصا البيضاء التي تساعدهم على التحرك باستقلالية وأمان، وسط تفاعل لافت من الطلاب والمستفيدين، الذين أعربوا عن سعادتهم بهذه المبادرة، مشيدين باهتمام الوزارة وحرصها على التواصل معهم وتقديم الدعم اللازم لهم.

وفي إطار التيسيرات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، اصطحبت الوزارة عددًا منهم إلى قطاع الأحوال المدنية والإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، لاستخراج الوثائق الرسمية مجانًا، بما يشمل شهادات الميلاد والبطاقات الشخصية وجوازات السفر.

كما تضمنت المبادرات إصدار دليل للخدمات الشرطية بطريقة برايل، لمساعدة المكفوفين على التعرف على الخدمات المتاحة وكيفية الاستفادة منها، بما يعزز سهولة وصولهم إلى الخدمات الحكومية.

وأعرب عدد من المستفيدين عن تقديرهم لهذه التيسيرات، مؤكدين أنها تعكس الاهتمام باحتياجاتهم وتسهم في تسهيل حصولهم على الأوراق الرسمية دون أعباء إضافية.

وامتدت الاحتفالات إلى أندية الشرطة، حيث نظمت الوزارة برامج وفقرات ترفيهية متنوعة، أتاحت للمشاركين قضاء أوقات ممتعة في أجواء اتسمت بالتفاعل والبهجة، وعززت التواصل بينهم وبين القائمين على الفعاليات.

وعبر المشاركون عن سعادتهم بالاحتفال السنوي، مؤكدين أن هذه المبادرات تسهم في رفع معنوياتهم وتعزز شعورهم بالاهتمام والمشاركة المجتمعية.