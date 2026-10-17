علاج 2392 حيوانًا وطائرًا خلال قافلة بيطرية بقرية أولاد نصير بسوهاج

في إطار توجيهات اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، بتقديم الدعم والرعاية البيطرية لصغار المربين، والحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها، نُظمت قافلة بيطرية مجانية بقرية أولاد نصير بمركز سوهاج، بالتعاون بين مديرية الطب البيطري بسوهاج، وحزب مستقبل وطن.

ومعهد بحوث الصحة الحيوانية بسوهاج، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير الخدمات البيطرية المجانية للمواطنين، ودعم المربين بالقرى والنجوع.

ماذا حدث؟

وأوضح الدكتور أحمد حمدي مدير عام الطب البيطري، أن القافلة شملت أعمال توقيع الكشف والفحص الطبي على الحيوانات والطيور، وتنفيذ أعمال الرش والتجريع والعلاج الجماعي، وإجراء كشف الحمل باستخدام السونار، وعلاج الأمراض التناسلية، إلى جانب إجراء العمليات الجراحية اللازمة.

بما يسهم في تحسين الحالة الصحية للحيوانات والحد من انتشار الأمراض، وتخفيف الأعباء المالية عن المربين.

وأضاف أن أعمال القافلة أسفرت عن تقديم الخدمات البيطرية المجانية لعدد 2392 حيوانًا وطائرًا، من بينها 733 حالة من الأبقار، و512 حالة من الجاموس والماشية، و623 حالة من الطيور والدواجن، و378 حالة من الأغنام والماعز، و146 حالة من الخيول والحمير.

بالإضافة إلى تنفيذ خدمات بيطرية أخرى، فيما وصل إجمالي الخدمات المقدمة إلى 1659 خدمة، وفقًا للحصر التفصيلي للقافلة.

وأكد محافظ سوهاج على أهمية استمرار التعاون بين الأجهزة التنفيذية والجهات البحثية ومؤسسات المجتمع المدني، لتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمات البيطرية المجانية، والوصول إلى المربين في القرى، بما يدعم تنمية الثروة الحيوانية، ويسهم في تحسين مستوى معيشة صغار المربين.