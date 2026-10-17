إسكان النواب: تأهيل الكوادر الشابة استثمار حقيقي في مستقبل مصر وبناء قيادات قادرة على المسئولية

أكد النائب محمود طاهر، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطوير آليات اختيار الكوادر وتأهيل القيادات تمثل توجهًا مهمًا نحو بناء دولة حديثة تعتمد على الكفاءة والجدارة، وتستثمر في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح طاهر، في تصريحات له اليوم، السبت، أن الاهتمام بإعداد كوادر مؤهلة لتولي المسئوليات التنفيذية يعكس رؤية تستهدف تطوير منظومة الإدارة وتعزيز قدرتها على التعامل مع التحديات المختلفة، مشيرًا إلى أن اختيار القيادات وفق معايير موضوعية وبرامج تأهيل متخصصة يسهم في تحسين الأداء الحكومي ورفع كفاءة المؤسسات.

إعداد جيل جديد من القيادات

وقال أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب إن إعداد جيل جديد من القيادات يتطلب الجمع بين التأهيل العلمي والخبرة العملية، إلى جانب تنمية مهارات التخطيط وصناعة القرار وإدارة الأزمات، بما يضمن وجود كوادر قادرة على تحمل المسئولية والتعامل مع الملفات الحيوية بكفاءة واقتدار.

وأضاف أن الاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر يمثل استثمارًا طويل الأجل في مستقبل الوطن، ويساعد على تجديد الخبرات داخل مؤسسات الدولة، وإتاحة الفرصة أمام الكفاءات القادرة على تقديم أفكار مبتكرة وحلول عملية تسهم في دفع مسيرة التنمية.

واختتم النائب محمود طاهر تصريحاته بالتأكيد على أهمية دعم جهود إعداد القيادات المؤهلة، وتوسيع قاعدة الاستفادة من الكفاءات الوطنية، بما يحقق التكامل بين الخبرات المتراكمة والطاقات الجديدة، ويدعم بناء مؤسسات أكثر كفاءة وقدرة على تلبية تطلعات المواطنين.