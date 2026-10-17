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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أسعار بى واى دى ‏F3‎‏ موديل 2011 المستعملة في مصر

بى واى دى ‏F3‎‏ موديل 2011
بى واى دى ‏F3‎‏ موديل 2011
كريم عاطف

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏‏‏‏‏انتشارا، ‏والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة، منها الاقتصادية ‏‏‏‏‏والمتوسطة ‏وأيضًا الفارهة.‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏السيارات ‏‏‏‏‏المُستعملة ‏ذات السعر المنخفض؛ لتوفير جزء من المبلغ الذي سيدفعونه حال شراء ‏‏‏‏سيارة ‏جديدة.‏

وانتشرت منصات بيع السيارات المستعملة، التي عرضت عددا ‏من ‏‏السيارات ‏‏لفتت ‏أنظار الجميع، بسبب سعرها الجيد، وكان من بينها ‏السيارة بى واى دى ‏F3‎‏ موديل 2011.

وتعتمد السيارة بى واى دى ‏F3‎‏ موديل 2011‏، بشكل أساسي على محرك اقتصادي رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر، وينتج قوة تصل إلى 107 حصان عند 6000 دورة في الدقيقة، مع عزم دوران أقصى يبلغ 134 نيوتن/متر، ويتصل بناقل حركة يدوي (مانيوال) خماسي السرعات ينقل القوة إلى العجلات الأمامية (جر أمامي).

وتم تزويد السيارة بمنظومة فرامل تتكون من أقراص مهواة في الأمام وأقراص صلبة في الخلف لتوفير استجابة جيدة عند الكبح، مدعومة في العديد من فئاتها بنظام فرامل مانع للانغلاق (ABS) ونظام توزيع قوة الفرملة إلكترونيا EBD.

ومن الناحية الاقتصادية تستهلك السيارة في المتوسط حوالي 6.3 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر في ظروف القيادة المختلطة، ويتسع خزان الوقود بها لـ 50 لتراً، مما يمنحها مدى قيادة طويل وجيد قبل الحاجة لإعادة التزود بالوقود.

وعن سعر بى واى دى ‏F3‎‏ موديل 2011‏‏‏‏‏‏‏، فيأتي بمتوسط 220 ألف جنيه، ‏‏‏‏‏وقد ‏يختلف بعض الشيء بحسب الحالة الفنية للسيارة.‏

السيارات المستعملة سيارة جديدة بى واى دى f3 بى واى دى F3 موديل 2011 F3‎‏ موديل 2011

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أسعار بى واى دى ‏F3‎‏ موديل 2011 المستعملة في مصر

بى واى دى ‏F3‎‏ موديل 2011
بى واى دى ‏F3‎‏ موديل 2011
بى واى دى ‏F3‎‏ موديل 2011

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