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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حزب المصريين: تأهيل قيادات جديدة يمثل خطوة مهمة للاستعداد لمستقبل مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
حسن رضوان

أكد المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب «المصريين»، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل تخريج دفعات جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية المصرية حملت رسائل مهمة بشأن تطوير منظومة إعداد القيادات، وتعزيز الاعتماد على الكفاءة والجدارة في اختيار الكوادر القادرة على إدارة مؤسسات الدولة خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أبو العطا، في بيان، أن الاهتمام بإعداد جيل جديد من القيادات يعكس إدراكًا لأهمية الاستثمار في العنصر البشري، باعتباره أحد أهم مقومات نجاح خطط التنمية واستمرار تطوير الأداء المؤسسي، مشيرًا إلى أن إدارة دولة بحجم مصر تتطلب كوادر تمتلك العلم والخبرة والقدرة على اتخاذ القرارات المدروسة.

ولفت رئيس حزب «المصريين» إلى أهمية المقترح الخاص بوضع آلية واضحة لاختيار وتأهيل مجموعة من الكوادر، من خلال لجنة تضم خبرات سياسية وتنفيذية وفكرية، وإخضاع المختارين لبرنامج تأهيلي مكثف بالأكاديمية العسكرية، بما يسهم في إعداد قيادات تمتلك أدوات الإدارة الحديثة والوعي بطبيعة التحديات التي تواجه الدولة.

وأشار إلى أن التأهيل المقترح ينبغي أن يتجاوز الجانب النظري، ليشمل التدريب العملي على إدارة الملفات التنفيذية، والتخطيط الاستراتيجي، وإدارة الأزمات، وفهم الإمكانات الاقتصادية والاجتماعية للدولة، بما يضمن إعداد كوادر قادرة على التعامل مع المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية.

وشدد أبو العطا على أن وضع معايير دقيقة وشفافة لاختيار المتقدمين يمثل عنصرًا أساسيًا لضمان تكافؤ الفرص، والوصول إلى الكفاءات الحقيقية بعيدًا عن المجاملة أو المصالح الشخصية، مع الاستفادة من الخبرات التنفيذية المتراكمة وتحقيق التكامل بينها وبين الطاقات الجديدة.

وأضاف أن إعداد قيادات المستقبل لا يقتصر على شغل المناصب، بل يرتبط ببناء شخصية قيادية تمتلك النزاهة والانضباط والقدرة على العمل الجماعي وتحمل المسؤولية، فضلًا عن فهم احتياجات المواطنين وترجمة الخطط والاستراتيجيات إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وأكد رئيس حزب «المصريين» أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر جهود المؤسسات التشريعية والتنفيذية والأحزاب السياسية والخبراء والمتخصصين لدعم عملية إعداد القيادات، وترسيخ ثقافة مؤسسية تجعل الكفاءة والإنجاز أساسًا لتولي المسؤولية، بما يعزز قدرة الدولة المصرية على مواصلة التنمية والاستعداد لمتطلبات المستقبل.

حسين أبو العطا مجلس الشيوخ المصريين الرئيس عبد الفتاح السيسي

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