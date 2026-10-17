الأمين العام لحزب الجيل: رسائل الرئيس السيسي تؤكد أن إعداد الكوادر الوطنية ضرورة للمستقبل

أكد مسعود علام، الأمين العام لحزب الجيل الديمقراطي بمحافظة مطروح، أن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل تخرج الدفعة الأولى من الأكاديمية العسكرية المصرية تحمل دلالات مهمة بشأن ضرورة إعداد كوادر وطنية مؤهلة تمتلك الوعي والكفاءة والقدرة على تحمل المسؤولية، بما يسهم في تعزيز أداء مؤسسات الدولة ومواكبة متطلبات المرحلة المقبلة.

الاهتمام بإعداد القيادات

وأوضح علام أن الاهتمام بإعداد القيادات لا يمثل مجرد استثمار في العنصر البشري، بل هو ركيزة أساسية لبناء دولة قوية تعتمد على الكفاءات القادرة على العمل والإنجاز، مشيرًا إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب شخصيات تجمع بين العلم والخبرة والانضباط، وتمتلك القدرة على التعامل مع التحديات برؤية واعية ومسؤولية وطنية.

وأضاف الأمين العام لحزب الجيل الديمقراطي بمحافظة مطروح أن تجربة الأكاديمية العسكرية المصرية تعكس أهمية تطوير منظومة التأهيل وإعداد الكوادر وفق أسس علمية وعملية، بما يعزز ثقافة الالتزام والعمل المؤسسي، ويرسخ قيم الجدية والانضباط واحترام المسؤولية، وهي مقومات ضرورية لنجاح أي منظومة إدارية أو تنفيذية.

وأشار علام إلى أن بناء قيادات المستقبل يجب أن يقوم على معايير موضوعية تضمن اختيار العناصر الأكثر كفاءة وقدرة على العطاء، مع إتاحة الفرصة أمام الشباب المؤهل للمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية، مؤكدًا أن الاستثمار الحقيقي يكمن في اكتشاف الطاقات الواعدة وتنمية مهاراتها، والاستفادة من قدراتها في مختلف المجالات.

احترام الدستور والقانون

وشدد على أن احترام الدستور والقانون والحفاظ على قوة مؤسسات الدولة يمثلان أساسًا لاستقرار الدولة واستمرارية مسيرة العمل الوطني، لافتًا إلى أن تأهيل الكوادر لا ينفصل عن ترسيخ قيم الانتماء والوعي الوطني، وتعزيز الإحساس بالمسؤولية تجاه الوطن والمواطنين.

وأكد مسعود علام أن بناء الجمهورية الجديدة يتطلب مواصلة الاستثمار في الإنسان المصري، وتطوير قدراته، وإعداد أجيال قادرة على قيادة المؤسسات بكفاءة واقتدار، موضحًا أن نجاح خطط التنمية يرتبط بوجود كوادر تمتلك الرؤية والمهارة والإرادة اللازمة لتحويل الأهداف إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

واختتم علام تصريحاته بالتأكيد على أن إعداد قيادات المستقبل مسؤولية وطنية تتطلب تكامل الجهود، والاهتمام بالتأهيل المستمر، وترسيخ مبدأ الكفاءة في تولي المسؤوليات، بما يدعم قوة مؤسسات الدولة ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات وتحقيق تطلعات الشعب المصري.