حسين عبد اللطيف عقب الفوز على السعودية: حققنا مكاسب كبيرة والتركيز على مباراة الكويت

أبدى حسين عبد اللطيف، المدير الفني لمنتخب مصر، مواليد 2009، رضاه عن أداء المنتخب في أولي مواجهاته في بطولة كأس الخليج أمام السعودية، والفوز بخماسية نظيفة، في المباراة، التي أقيمت على ملعب حمد الكبير، بالعاصمة القطرية الدوحة.

وقال عبد اللطيف إن المباراة شهدت مكاسب عديدة، أبرزها النتيجة الكبيرة، وكذلك الحفاظ على نظافة الشباك، خاصة وأن المنتخب السعودي منتخب كبير وحامل لقب النسخة الماضية.

واختتم المدير الفني لمنتخب الناشئين تصريحاته، بأنه سيتم إغلاق صفحة مباراة السعودية، والتركيز على مواجهة الكويت، الثلاثاء المقبل.