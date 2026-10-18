قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«أزمات مُفتعلة».. حازم إمام يكشف حقيقة استفزاز حسام غالي وعماد متعب له في الاستديو التحليلي
المتحدث باسم التحالف: اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقا باتجاه مدينة «خميس مشيط» السعودية
أعضاء النيابة العامة الجُدد يؤدون اليمين القانونية بمقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة .. شاهد
قانون حماية البيانات الشخصية .. 4 شروط لجمع بيانات المواطنين والاحتفاظ بها
دونجا: لو كنت مسئولًا في الزمالك لقررت رحيل ناصر منسي عن الفريق
قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف شرق مدينة غزة
بمشاركة محمد صلاح .. طرابزون سبور يرفع درجة الاستعداد لـ بشكتاش في الدوري التركي
إصابة إريك جارسيا تثير القلق في برشلونة قبل مواجهتي باريس سان جيرمان وريال مدريد | تفاصيل
المشي صباحًا أم المشي مساءً .. أيهما أفضل لمستوى السكر في الدم؟
سعر أقل عيار ذهب في الصاغة الآن
«أكثر حاجة قلقاني إيه يا يوسف؟» .. «الحسيني» يكشف كواليس حوار دار بينه والرئيس السيسي في 2014
وزير الدفاع الأمريكي يُهدّد إيران بـ«الدمار السريع» .. وترامب يضع طهران أمام خيار الاتفاق أو المواجهة العسكرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة الشرقية: إجراء عملية وجه وفكين دقيقة بمستشفى مشتول السوق المركزي لفتاة من ذوي الهمم

صحة الشرقية
صحة الشرقية
محمد الطحاوي

أكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن الفريق الطبي بقسم جراحة الوجه والفكين بمستشفى مشتول السوق المركزي، بقيادة الدكتور أحمد رأفت نصر استشاري جراحة الأسنان، وبمشاركة أمل محمود، وهالة حمزة تمريض الأسنان قام بإجراء عملية دقيقة لخلع ضروس متهدمة لفتاة تبلغ من العمر 23 عاماً من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في إطار حرص مديرية الشئون الصحية بالشرقية على توفير الخدمات الطبية المناسبة لذوي الهمم وتيسير حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة.

وأشاد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بكفاءة أداء الفريق الطبي بمستشفى مشتول السوق المركزي، مثمناً جهودهم في التعامل مع الحالة وتقديم الرعاية الطبية المناسبة لها، ومؤكدا حرص الوزارة والمديرية على دعم الفرق الطبية وتيسير حصول ذوي الهمم على الخدمات العلاجية المختلفة، بما يضمن الحفاظ على سلامتهم وتحسين جودة حياتهم.

وأوضح أن المريضة كانت تعاني من آلام حادة ومستمرة نتيجة تهدم عدد من الضروس ووجود التهابات مزمنة، مما أثر على قدرتها على تناول الطعام، ونظراً لطبيعة الحالة وصعوبة تنفيذ الخطة العلاجية داخل عيادة الأسنان باستخدام التخدير الموضعي، حيث قرر الفريق الطبي إجراء الجراحة داخل غرفة العمليات تحت التخدير العام، بما يمكن إجراء العملية في ظروف طبية مناسبة.

بالشرقية وزارة الصحة الوجه والفكين بمستشفى مشتول السوق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المستشار هشام بدوي

رئيس النواب يصل مقر المجلس بعد حديث السيسي عن تفويض مساندة السعودية

ملازم محمد أيمن محمد باشا - أول الكلية الجوية

الأول على الكلية الجوية: الانضباط يأتي في مقدمة ركائز التفوق داخل المؤسسة العسكرية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

لتولي المناصب القيادية.. الرئيس السيسي يُعفي هؤلاء من شرط التدريب بالأكاديمية العسكرية

سعر الذهب

250 جنيهًا.. تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

سعر الجنيه الذهب

طلع 920 جنيها.. الجنيه الذهب يرتفع في الصاغة الآن

الأهلي

يقترب من الأهلي وفى صدارة الهدافين.. خسائر الزمالك من صفقة محمود ممدوح

موعد معاشات نوفمبر 2026.. حقيقة الزيادة وأماكن الصرف

موعد معاشات نوفمبر 2026.. حقيقة الزيادة وأماكن الصرف

احمد موسى

أحمد موسى: الرئيس السيسي يحسم الجدل بشأن المستبعدين من تولى مسؤولية مصر

ترشيحاتنا

جامعة قنا

جامعة قنا تعلن المؤشرات الكمية لإنجازاتها خلال الثلاث سنوات الماضية

محافظ بني سويف

محافظ بني سويف يعقد اجتماعًا لمناقشة عدد من الملفات والمشروعات الخدمية بمركز ببا

ارشيفيه

إصابة شابين بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث تصادم بالدقهلية

بالصور

بفستان أسود .. نجلاء بدر بإطلالة جريئة في فاعليات مهرجان الجونة السينمائي.. شاهد

نجلاء بدر
نجلاء بدر
نجلاء بدر

أسعار فورد فوكس موديل 2014 المستعملة في مصر

فورد فوكس موديل 2014
فورد فوكس موديل 2014
فورد فوكس موديل 2014

بإطلالة أنثوية .. كارولين عزمي بفستان فضي ميتال في فاعليات مهرجان الجونة السينمائي.. شاهد

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

فستان بالأبيض والذهبي.. بسمة بإطلالة ساحرة في فاعليات مهرجان الجونة

بسمة
بسمة
بسمة

فيديو

اول سيارة من الذهب

أول سيارة مصممة من الذهب وغبار القمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوعي ومنتدى مصر

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: كيف نعلّم أبناءنا فن اختيار الصديق؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

المزيد