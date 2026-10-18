صحة الشرقية: إجراء عملية وجه وفكين دقيقة بمستشفى مشتول السوق المركزي لفتاة من ذوي الهمم

أكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن الفريق الطبي بقسم جراحة الوجه والفكين بمستشفى مشتول السوق المركزي، بقيادة الدكتور أحمد رأفت نصر استشاري جراحة الأسنان، وبمشاركة أمل محمود، وهالة حمزة تمريض الأسنان قام بإجراء عملية دقيقة لخلع ضروس متهدمة لفتاة تبلغ من العمر 23 عاماً من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في إطار حرص مديرية الشئون الصحية بالشرقية على توفير الخدمات الطبية المناسبة لذوي الهمم وتيسير حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة.

وأشاد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بكفاءة أداء الفريق الطبي بمستشفى مشتول السوق المركزي، مثمناً جهودهم في التعامل مع الحالة وتقديم الرعاية الطبية المناسبة لها، ومؤكدا حرص الوزارة والمديرية على دعم الفرق الطبية وتيسير حصول ذوي الهمم على الخدمات العلاجية المختلفة، بما يضمن الحفاظ على سلامتهم وتحسين جودة حياتهم.

وأوضح أن المريضة كانت تعاني من آلام حادة ومستمرة نتيجة تهدم عدد من الضروس ووجود التهابات مزمنة، مما أثر على قدرتها على تناول الطعام، ونظراً لطبيعة الحالة وصعوبة تنفيذ الخطة العلاجية داخل عيادة الأسنان باستخدام التخدير الموضعي، حيث قرر الفريق الطبي إجراء الجراحة داخل غرفة العمليات تحت التخدير العام، بما يمكن إجراء العملية في ظروف طبية مناسبة.