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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بـ 11 عيادة .. قافلة الرياض بالشرقية تقدّم الخدمة لـ 1800 مريض وإحالة 11 حالة لإجراء عمليات .. صور

قافلة طبية
قافلة طبية
محمد الطحاوي

نفذت مديرية الشئون الصحية بالشرقية القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية الرياض، بمركز ومدينة أبو كبير، بمحافظة الشرقية، والتي استمرت لمدة يومان، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية، واشتملت القافلة على عدد 11 عيادة، بها 10 تخصصات طبية وهي "الباطنة، الجراحة العامة، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، الأسنان"، حيث تم تخصيص 2 عيادة لتخصص الأطفال، لخدمة أهالي القرية، والمناطق المحيطة بها، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.

وأوضح الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بأن الفرق الطبية بالقافلة قامت خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني على 1796 مريضًا من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 11 حالة تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي المنطقة، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

وأشار إلى أنه تم خلال فعاليات القافلة الطبية استمرار تنفيذ حملة التوعية القومية «365 يوم سلامة» بمنظومة القوافل الطبية بالشرقية، والتي تم تفعيلها منذ شهر إبريل الماضي، وتأتي في إطار الدور الحيوي الذي تقوم به وزارة الصحة والسكان في رفع الوعي المجتمعي بكافة الموضوعات الصحية والسكانية، ودعم ممارسات سلامة المرضى، لافتاً أن الحملة تستهدف تعزيز ثقافة سلامة المرضى وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين، والحد من المخاطر والأخطاء الطبية، بما يساهم بصورة إيجابية على تجربة المريض ومستوى رضاه عن الخدمة الصحية، ويتم تنفيذها تحت شعار «اسأل… شارك… تأكد من أجل سلامتك»، على مدار عام كامل.

وقدم وكيل وزارة الصحة بالشرقية الشكر للدكتور أحمد عبدالحكيم منسق القوافل العلاجية بالشرقية، وللفرق الطبية ولجميع المشاركين في هذا العمل، نظراً لجهودهم المخلصة المبذولة لخدمة المرضى والمواطنين المترددين على القوافل الطبية بمحافظة الشرقية.

بالشرقية الشئون الصحية القافلة الطبية العلاجية الشرقية بمحافظة الشرقية

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