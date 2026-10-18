قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد اعتداء أمه عليه.. «القومي للطفولة» يوضح تفاصيل التعامل مع رضيع الجيزة
فرنسا تشتعل.. إحراق مبنى تاريخي ونهب متاجر فاخرة في احتجاجات الغلاء (فيديو)
موعد مباراة بيراميدز وطلائع الجيش في الدوري المصري
دعاء صلاة الضحى للرزق والغنى.. يزيد المال ويسد الدين ردده إلى الظهر
هيئة البث الإسرائيلية: احتجاجات للحريديم وإغلاق شارع حيوي وسط إسرائيل
وائل كفوري: أم الدنيا سند لكل العرب
الأجواء الباردة تقترب .. تفاصيل حالة الطقس في مصر خلال أسبوع
ليتوانيا تطلب من السكان الاحتماء في الملاجئ بعد رصد جسم طائر مجهول
الزمالك يقرر إيقاف ناصر منسي لأجل غير مسمى.. وعقوبة منتظرة بعد التحقيق
بعد أمطار الإسكندرية ومطروح.. الأرصاد تكشف موعد تحسن الطقس وتحذر من برودة الليل
احتجاجات الغلاء تصل إيطاليا.. أعمال نهب وحرق في قلب ميلانو
موعد شهر رمضان 2027 في مصر.. تاريخ بداية الصيام وموعد استطلاع الهلال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

الكشف المبكر عن سرطان الثدي.. علامات لا يجب تجاهلها وأماكن الفحص في مصر

سرطان الثدي
سرطان الثدي
ريهام قدري

يتصدر الكشف المبكر عن سرطان الثدي اهتمامات التوعية الصحية خلال شهر أكتوبر، الذي يشهد حملات عالمية للتعريف بالمرض وتشجيع السيدات على الاهتمام بصحة الثدي، والتوجه إلى الفحص الطبي عند ظهور أي تغيرات غير معتادة، خاصة أن اكتشاف المرض في مراحله المبكرة يساعد على بدء العلاج في الوقت المناسب.

وتتزايد أهمية التوعية بسرطان الثدي في ظل ضرورة تصحيح المفاهيم الخاطئة المرتبطة بالمرض، والتأكيد على أن ظهور كتلة في الثدي لا يعني بالضرورة الإصابة بالسرطان، لكنه يستدعي التقييم الطبي وعدم تجاهله.

 

ما أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي؟

يساعد الكشف المبكر على اكتشاف التغيرات التي قد تشير إلى الإصابة بسرطان الثدي قبل تطور المرض، بما يتيح إجراء الفحوصات اللازمة وتحديد العلاج المناسب في الوقت الملائم.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن اكتشاف سرطان الثدي وتشخيصه وعلاجه في وقت مبكر يساهم في تحسين فرص النجاة وتقليل الوفيات المرتبطة بالمرض.

ولا يعني غياب الألم أو الأعراض الواضحة استبعاد الإصابة تمامًا، إذ قد لا تظهر علامات ملحوظة في المراحل الأولى، وهو ما يبرز أهمية الالتزام بالفحوصات المناسبة وفقًا للعمر وعوامل الخطورة والتوصيات الطبية.

أعراض سرطان الثدي التي تستدعي زيارة الطبيب

هناك مجموعة من العلامات التي ينبغي الانتباه إليها، خاصة إذا كانت جديدة أو مستمرة، ومن أبرزها:

- ظهور كتلة جديدة في الثدي أو تحت الإبط.
- تغير حجم الثدي أو شكله بصورة ملحوظة.
- ظهور انكماش أو تنقر في جلد الثدي.
- حدوث تغيرات غير معتادة في لون الجلد أو سُمكه.
- انقلاب الحلمة إلى الداخل بصورة جديدة.
- خروج إفرازات غير معتادة من الحلمة، خاصة إذا كانت مصحوبة بدم.
- ظهور تغيرات مستمرة في الجلد المحيط بالحلمة.
- تورم جزء من الثدي أو الشعور بوجود منطقة أكثر سُمكًا من المعتاد.

ولا تعني هذه الأعراض بالضرورة وجود ورم سرطاني، فقد تنتج عن أسباب أخرى، لكن ظهور أي تغير جديد يستدعي استشارة الطبيب لتحديد السبب وإجراء الفحوصات المناسبة.

هل الفحص الذاتي للثدي يكفي للكشف عن السرطان؟

يساعد الفحص الذاتي السيدة على التعرف على الشكل الطبيعي للثدي وملاحظة أي تغيرات جديدة، لكنه لا يغني عن الفحص الطبي أو تصوير الثدي عند الحاجة.

وينبغي عدم الاعتماد على الفحص الذاتي وحده للاطمئنان، لأن بعض الحالات قد لا تسبب أعراضًا واضحة، كما أن الفحص المناسب يختلف باختلاف العمر والتاريخ العائلي والطبي.

ويحدد الطبيب ما إذا كانت السيدة تحتاج إلى فحص سريري أو تصوير الثدي بالأشعة السينية «الماموجرام» أو الموجات فوق الصوتية، أو فحوصات أخرى بحسب الحالة.

من هن الأكثر احتياجًا للاهتمام بالفحص الدوري؟

يزداد خطر الإصابة بسرطان الثدي مع التقدم في العمر، كما قد يرتفع لدى السيدات اللاتي لديهن تاريخ عائلي للإصابة أو بعض التغيرات الجينية الموروثة أو عوامل خطورة أخرى.

ومع ذلك، فإن عدم وجود تاريخ عائلي للمرض لا يعني انعدام احتمالية الإصابة، إذ يمكن أن يظهر سرطان الثدي لدى سيدات ليس لديهن أقارب مصابون به.

لذلك، من المهم استشارة الطبيب بشأن موعد بدء الفحص الدوري وعدد مرات إجرائه، وفقًا للعمر والتاريخ الصحي والتوصيات المعتمدة.

أكتوبر الوردي.. التوعية خطوة نحو الاكتشاف المبكر

يمثل شهر أكتوبر فرصة لتجديد الاهتمام بصحة المرأة ونشر المعلومات الصحيحة عن سرطان الثدي، وتشجيع السيدات على عدم تأجيل الاستشارة الطبية عند ظهور أي أعراض غير معتادة.

وتبقى الرسالة الأهم أن الاهتمام بصحة الثدي لا يقتصر على شهر التوعية فقط، بل يتطلب متابعة صحية مناسبة، ومعرفة العلامات التحذيرية، والتوجه إلى الطبيب عند الحاجة، دون خوف أو الاعتماد على معلومات غير موثوقة.

المصدر: منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة والسكان المصرية، ومبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة.

سرطان الثدي اعراض سرطان الثدي اسباب سرطان الثدي السرطان سرطان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه بعد ارتفاعه في جميع البنوك

حازم إمام

«أزمات مُفتعلة».. حازم إمام يكشف حقيقة استفزاز حسام غالي وعماد متعب له في الاستديو التحليلي

الاهلي

حسام البدري: مواجهة الأهلي المصري ستكون صعبة.. ولم نفاوض حسين الشحات وياسر إبراهيم

الزمالك

عاجل | إحالة ناصر منسي للتحقيق وإيقافه عن التدريبات الجماعية

مواعيد غلق المحلات بعد تغيير الساعة

مواعيد غلق المحلات بعد تغيير الساعة

ناصر منسي

نجم الزمالك السابق: الأهلاوية انتقدوا ناصر منسي.. وماذا عن إمام عاشور؟

الطقس اليوم

الطقس اليوم.. تحذير من ظاهرة جوية والحرارة تهبط إلى 18 درجة ليلًا

محمد هاني

محمد هاني يقترب من تمديد تعاقده مع الأهلي .. تفاصيل العرض المالي الجديد

ترشيحاتنا

فورثينج تي 5 موديل 2027 الجديدة

أسعار فورثينج تي 5 2027 بعد الزيادات

أخبار السيارات

أخبار السيارات| 5 سيارات رياضية أقل من مليون جنيه.."بتمشى على الحيط والجو" المواصفات الكاملة للسيارة الصاروخية تسلا رودستر

ساعة

لمحبي الفخامة.. «ريسينس» تطلق أول ساعة مليئة بالزيت بآلية حركة خاصة

بالصور

لوك جريء.. مي سليم تثير الجدل على السجادة الحمراء

مي سليم
مي سليم
مي سليم

أسود مجسم.. ياسمينا العبد تستعرض رشاقتها على السجادة الحمراء

ياسمينا العبد
ياسمينا العبد
ياسمينا العبد

بتقنيات جديدة .. بورشه باناميرا 2027 تظهر بتحديثات وتغييرات رياضية

بورشه باناميرا
بورشه باناميرا
بورشه باناميرا

خطر ارتفاع حرارة البطارية يُشعل تحركات «فولكس فاجن» لاستدعاء آلاف السيارات الكهربائية

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوعي ومنتدى مصر

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: كيف نعلّم أبناءنا فن اختيار الصديق؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

المزيد