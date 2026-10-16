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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أسباب الإصابة بالكلف وطرق علاجه.. نصائح مهمة للتخلص من البقع الداكنة وتوحيد لون البشرة

الكلف
الكلف
ريهام قدري

يعد الكلف من مشكلات البشرة الشائعة التي تظهر في صورة بقع بنية أو داكنة على الوجه، خاصة في الخدين والجبهة والذقن وفوق الشفة العليا، وقد يؤثر على توحيد لون البشرة ومظهرها. 

وترتبط الإصابة بالكلف بعدة عوامل، أبرزها التعرض لأشعة الشمس والتغيرات الهرمونية، خاصة خلال فترة الحمل.
 

ما أسباب الإصابة بالكلف؟

هناك مجموعة من العوامل التي قد تؤدي إلى ظهور الكلف أو تزيد من حدته، ومن أبرزها:

1. التعرض لأشعة الشمس

تُعد أشعة الشمس من أهم العوامل التي تحفز ظهور الكلف وتزيد من وضوح البقع الداكنة، إذ تحفز إنتاج الميلانين المسؤول عن لون الجلد، ما يجعل التصبغات أكثر وضوحًا.

2. التغيرات الهرمونية خلال الحمل

تزداد احتمالات ظهور الكلف لدى بعض النساء خلال الحمل نتيجة التغيرات الهرمونية، ولذلك يُعرف أحيانًا باسم «قناع الحمل». وقد تتحسن التصبغات بعد الولادة، لكنها قد تستمر لدى بعض النساء.

3. تناول بعض الأدوية

قد ترتبط بعض الأدوية بظهور الكلف أو تفاقمه لدى الأشخاص المعرضين له، ومن بينها حبوب منع الحمل وبعض الأدوية التي تزيد حساسية الجلد لأشعة الشمس.

4. العوامل الوراثية

قد تلعب الوراثة دورًا في زيادة احتمالات الإصابة بالكلف، خاصة إذا كان هناك تاريخ عائلي لهذه المشكلة.

5. بعض المشكلات الصحية

قد ترتبط بعض اضطرابات الغدة الدرقية بزيادة احتمالات ظهور الكلف لدى بعض الأشخاص، لكن ذلك لا يعني أن كل حالة كلف تشير إلى وجود مشكلة هرمونية أو مرضية.

طرق علاج الكلف والتخلص من البقع الداكنة

يعتمد علاج الكلف على عمق التصبغات وحالة البشرة والعوامل التي تسببت في ظهورها، وقد يتطلب العلاج الجمع بين الحماية من الشمس وبعض المستحضرات الطبية تحت إشراف طبيب الجلدية.

1. استخدام واقي الشمس يوميًا

تُعد الحماية من الشمس خطوة أساسية في علاج الكلف والحد من عودته، ويُنصح باستخدام واقٍ واسع الطيف بمعامل حماية SPF 30 أو أعلى، مع إعادة وضعه كل ساعتين عند التعرض للشمس، وبعد السباحة أو التعرق.

كما يمكن أن يساعد واقي الشمس الملون الذي يحتوي على أكاسيد الحديد في توفير حماية إضافية من الضوء المرئي الذي قد يزيد التصبغات.

2. الكريمات الطبية لعلاج التصبغات

قد يصف طبيب الجلدية كريمات تحتوي على مواد تساعد على تقليل إنتاج الميلانين وتوحيد لون البشرة، مثل الهيدروكينون أو حمض الأزيليك، وقد يوصي بتركيبات أخرى وفقًا لحالة الجلد. ولا يُنصح باستخدام كريمات التفتيح القوية دون استشارة طبية.

3. التقشير الكيميائي

يمكن أن يساعد التقشير الكيميائي في بعض الحالات على تحسين مظهر التصبغات، لكنه يحتاج إلى اختيار النوع والتركيز المناسبين، لأن التقشير غير الملائم قد يسبب تهيج الجلد وزيادة التصبغات.

4. الليزر وبعض الإجراءات الجلدية

قد يلجأ الطبيب إلى الليزر أو إجراءات أخرى في حالات محددة، خاصة عندما لا تحقق العلاجات الموضعية النتيجة المطلوبة. ومع ذلك، لا يناسب الليزر جميع الحالات، وقد يؤدي استخدامه بطريقة غير مناسبة إلى تفاقم الكلف.

نصائح للوقاية من الكلف

- تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس قدر الإمكان، خاصة خلال ساعات الذروة.
- ارتداء قبعة واسعة الحواف عند الخروج نهارًا.
- استخدام منتجات العناية اللطيفة على البشرة وتجنب المستحضرات التي تسبب الحرقان أو التهيج.
- عدم استخدام خلطات التفتيح مجهولة المصدر أو الكريمات المحتوية على الكورتيزون دون إشراف طبي.
- الالتزام بالعلاج الموصوف وعدم التوقف عنه مبكرًا، لأن تحسن الكلف قد يستغرق عدة أشهر.

هل يمكن التخلص من الكلف نهائيًا؟

يمكن أن تساعد العلاجات المناسبة على تخفيف الكلف وتحسين مظهر البشرة، لكن الحالة قد تعود مرة أخرى، خاصة مع التعرض للشمس أو استمرار العوامل المحفزة. لذلك، تظل الوقاية اليومية والمتابعة مع طبيب الجلدية من أهم خطوات السيطرة عليه.

تنبيه مهم: إذا ظهر الكلف خلال الحمل، فمن الأفضل التركيز على واقي الشمس والعناية اللطيفة بالبشرة، وتأجيل علاجات التفتيح التي قد لا تكون آمنة للحامل إلى ما بعد الولادة أو مراجعة الطبيب لتحديد الخيارات المناسبة.

المصدر Mayo clinic 

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