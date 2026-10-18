سيارات شفط المياه وخطوط ساخنة لتلقي البلاغات.. ننشر خطة محافظة الإسكندرية لمواجهة تقلبات الطقس وسقوط الأمطار في موسم الشتاء

مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تقلبات الطقس وسقوط الأمطار واضطراب حركة الملاحة البحرية، رفعت محافظة الإسكندرية درجة الاستعداد بالأجهزة التنفيذية والقطاعات الخدمية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل الفوري مع أي تداعيات محتملة، وضمان انتظام الحركة المرورية والحفاظ على سلامة المواطنين.

وأكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد بجميع الأجهزة التنفيذية والمرافق والقطاعات الخدمية، استعدادًا لحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، التي تشمل سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، واضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج، اعتبارًا من صباح اليوم الأربعاء، وفقًا لتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في الإسكندرية

وأشارت تقارير الأرصاد الجوية إلى تعرض البحر المتوسط لاضطرابات في حركة الملاحة البحرية، مع توقعات ببلوغ سرعة الرياح ما بين 50 و70 كيلومترًا في الساعة، وارتفاع الأمواج إلى ما يتراوح بين 2.5 و4.5 متر، ما يستدعي اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وفي هذا الإطار، كلف محافظ الإسكندرية الأجهزة التنفيذية بمتابعة حالة الشوارع على مدار الساعة، ورصد أي طوارئ، والعمل على ضمان السيولة المرورية بمختلف أنحاء المحافظة، مع التنسيق الكامل بين الجهات المعنية، وفي مقدمتها شركتا الصرف الصحي ومياه الشرب، وإدارة المرور، والحماية المدنية، لسرعة التعامل مع أي آثار ناتجة عن التقلبات الجوية.

نشر سيارات شفط المياه بمختلف المناطق

وقررت المحافظة الدفع بسيارات شفط المياه والبدالات ومعدات الطوارئ، مع توزيعها على الشوارع والميادين الحيوية والمناطق التي تشهد تجمعات للمياه، اعتبارًا من صباح الغد، للتعامل السريع مع أي تجمعات محتملة، وتيسير حركة المرور، وضمان استمرار الخدمات وانتظام الحياة اليومية للمواطنين.

وأكد المحافظ استمرار انعقاد غرفة العمليات الرئيسية ومركز السيطرة بالمحافظة، والتواصل اللحظي مع جميع الجهات المعنية، إلى جانب تلقي ملاحظات المواطنين وبلاغاتهم على مدار الساعة، لضمان سرعة الاستجابة والتعامل مع أي شكاوى طارئة.

أرقام الطوارئ بمحافظة الإسكندرية

وأعلنت محافظة الإسكندرية أرقام غرف العمليات والخطوط الساخنة المخصصة لتلقي بلاغات المواطنين والتعامل مع الشكاوى الطارئة على مدار 24 ساعة، وجاءت كالتالي: