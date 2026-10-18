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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

لسرقة شيك بنكي.. كيف تتصرف لإيقاف صرفه وحماية أموالك؟

سرقة شيك بنكي.. كيف تتصرف لإيقاف صرفه وحماية أموالك؟
سرقة شيك بنكي.. كيف تتصرف لإيقاف صرفه وحماية أموالك؟
ولاء عادل

قد يؤدي فقدان شيك بنكي أو التعرض لسرقته إلى مخاوف من استخدامه في تحصيل الأموال دون علم صاحبه، خاصة إذا كان يتضمن البيانات اللازمة لصرف قيمته، وهو ما يتطلب سرعة اتخاذ الإجراءات المناسبة لتقليل المخاطر والحفاظ على الحقوق المالية.

وتخضع الشيكات في مصر لقواعد مصرفية وقانونية تنظم تقديمها للتحصيل وصرف قيمتها، بما يشمل إجراءات الفحص والمقاصة بين البنوك، لذلك يصبح الإبلاغ عن سرقة الشيك أو فقدانه خطوة أساسية للتعامل مع الواقعة بصورة صحيحة.

ماذا تفعل عند اكتشاف سرقة الشيك البنكي؟

يجب على صاحب الشيك التواصل مع البنك المسحوب عليه فور اكتشاف السرقة أو الفقدان، وإبلاغه بما حدث، مع تقديم البيانات المتاحة عن الشيك، مثل الرقم والقيمة وتاريخ الإصدار واسم المستفيد، إن كان مدونًا عليه.

وتساعد سرعة الإبلاغ على بدء الإجراءات المصرفية المطلوبة والتعرف على الخيارات المتاحة للتعامل مع الواقعة، لذلك يُفضل عدم الانتظار حتى يتقدم شخص آخر بالشيك إلى البنك لتحصيل قيمته.

كيفية تحرير محضر بسرقة أو فقدان الشيك

يُعد إثبات الواقعة لدى الجهات المختصة من الخطوات المهمة عند سرقة الشيك أو فقدانه، إذ يمكن لصاحب الشيك تحرير محضر يوضح فيه ظروف الواقعة والبيانات المتاحة عنه، مع الاحتفاظ برقم المحضر وصورة منه.

وبعد تحرير المحضر، ينبغي إخطار البنك وتقديم المستندات المطلوبة وفقًا للإجراءات المعمول بها، مع الاحتفاظ بما يثبت تسليم الإخطار وأي مراسلات مرتبطة بالواقعة، لاستخدامها عند متابعة الشكوى أو اتخاذ إجراءات قانونية أخرى.

ما الحالات التي يسمح فيها القانون بوقف صرف الشيك؟

لا يملك صاحب الحساب حق الاعتراض على صرف الشيك في جميع الحالات لمجرد رغبته في ذلك، إذ يحدد قانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 1999 الضوابط القانونية المنظمة للاعتراض على الوفاء بالشيك، ويجرم إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرفه خارج الحالات التي يجيزها القانون.

وعند التعرض لسرقة الشيك أو فقدانه، يجب إثبات الواقعة وإخطار البنك واتباع الإجراءات المصرفية والقانونية المناسبة، مع الاستعانة بمختص قانوني لتحديد المسار الصحيح بحسب ظروف الحالة، بدلًا من افتراض أن الإبلاغ وحده يضمن وقف الصرف.

ماذا يحدث عند تقديم الشيك المسروق إلى البنك؟

عند تقديم الشيك للتحصيل، يخضع للإجراءات المصرفية المقررة للتحقق من بياناته واستيفاء متطلبات صرف قيمته، وفقًا للقواعد المعمول بها بين البنوك.

وتعتمد منظومة المقاصة الإلكترونية للشيكات على تبادل صور إلكترونية مؤمنة للشيكات بين البنوك، بما يسهم في تسهيل عمليات التحصيل، ولذلك تكتسب سرعة إخطار البنك بالسرقة أو الفقدان أهمية كبيرة عند التعامل مع هذه الحالات.

كيف تتصرف إذا حاول شخص آخر صرف الشيك؟

إذا علم صاحب الشيك أن شخصًا آخر قدمه للتحصيل، فعليه التواصل مع البنك على الفور، وتقديم ما لديه من مستندات تثبت الإبلاغ عن الواقعة، بما في ذلك محضر الشرطة والمراسلات المصرفية ذات الصلة.

وتتحدد الإجراءات القانونية وفقًا لملابسات الواقعة والأدلة المتاحة، وقد يستلزم الأمر الرجوع إلى الجهات المختصة للتحقيق في كيفية حصول الشخص على الشيك ومحاولة استخدامه، بحسب تفاصيل الحالة.

لماذا يجب الاحتفاظ بصورة من الشيك البنكي؟

يساعد الاحتفاظ بصورة من الشيك وتسجيل بياناته على تسهيل الإبلاغ عن فقدانه أو سرقته، إذ يمكن لصاحب الشيك تزويد البنك والجهات المختصة بالمعلومات اللازمة دون تأخير.

وتشمل البيانات التي يُفضل الاحتفاظ بها رقم الشيك وقيمته وتاريخ إصداره واسم المستفيد، إلى جانب صور المستندات والمراسلات المتعلقة بالواقعة، بما يساعد على توثيق الإجراءات المتخذة ومتابعتها.

كيف تقدم شكوى إذا لم يحل البنك المشكلة؟

إذا لم يتمكن العميل من تسوية المشكلة مع البنك، يمكنه تقديم شكوى رسمية عبر قنوات الشكاوى المعتمدة لدى البنك، مع الحصول على رقم مرجعي يتيح له متابعة الطلب.

وفي حال عدم التوصل إلى حل، يمكن الاستفسار عن إمكانية تصعيد الشكوى إلى البنك المركزي المصري، وفقًا للضوابط والإجراءات المنظمة لتلقي الشكاوى المصرفية، مع الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت تقديم الشكوى ومراحل متابعتها.

5 إجراءات تساعدك على حماية أموالك عند سرقة الشيك

  • سرعة الإبلاغ عن الواقعة: تواصل مع البنك بمجرد اكتشاف سرقة الشيك أو فقدانه، واستفسر عن الإجراءات المتاحة.
  • إثبات السرقة أو الفقدان: حرر محضرًا لدى الجهة المختصة واحتفظ برقم المحضر وصورة منه.
  • الاحتفاظ ببيانات الشيك: احتفظ بصورة منه، وسجل رقمه وقيمته وتاريخ إصداره.
  • توثيق التواصل مع البنك: احتفظ بإثبات الإخطار والمراسلات المتعلقة بالواقعة.
  • استكمال الإجراءات القانونية: تابع الخطوات المطلوبة مع البنك والجهات المختصة، واستعن بمحامٍ إذا استدعت الحالة ذلك.
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