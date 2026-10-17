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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

رقم قياسي جديد يضع محمد صلاح بين أساطير الدوري التركي.. ماذا فعل؟

محمد صلاح
محمد صلاح
أحمد أيمن

واصل النجم المصري محمد صلاح خطف الأنظار في الملاعب التركية، بعدما حقق انطلاقة استثنائية مع فريق طرابزون سبور، ليؤكد قدرته على صناعة الفارق وترك بصمة واضحة رغم انتقاله من تجربة طويلة وناجحة مع ليفربول الإنجليزي.

وكشفت شبكة «ترانسفير ماركت» العالمية عن رقم تاريخي حققه قائد منتخب مصر خلال مبارياته الأولى مع فريقه الجديد، في بداية أعادت تسليط الضوء على قدراته التهديفية وتأثيره الكبير داخل الملعب.

10 مساهمات تهديفية في 7 مباريات

نجح محمد صلاح في تسجيل 7 أهداف وصناعة 3 أهداف أخرى خلال أول 7 مباريات له بقميص طرابزون سبور، ليصل إلى 10 مساهمات تهديفية في بداية لافتة للأنظار.

ووفقًا للإحصائية التي سلطت عليها شبكة «ترانسفير ماركت» الضوء، أصبح صلاح ثاني أسرع لاعب يصل إلى 10 مساهمات تهديفية مع فريقه الجديد في الدوري التركي، كما دخل قائمة مميزة من اللاعبين الذين حققوا هذا الإنجاز منذ عام 1990.

وتعكس هذه الأرقام سرعة تأقلم النجم المصري مع أجواء الكرة التركية، وقدرته على تقديم الإضافة الهجومية سواء عبر تسجيل الأهداف أو صناعة الفرص لزملائه.
 

لاعب واحد يتفوق على محمد صلاح

ورغم البداية القوية التي حققها قائد منتخب مصر، فإن هناك لاعبًا واحدًا تفوق عليه في الوصول إلى هذا الرقم خلال الموسم الحالي، وهو جيفت أوربان، مهاجم ليون السابق الذي يلعب مع أميد سبور.

وتمكن أوربان من تسجيل 7 أهداف وصناعة 3 أخرى خلال 509 دقائق، ليحقق 10 مساهمات تهديفية في وقت أقل من صلاح بنحو 49 دقيقة، وفقًا للإحصائية المنشورة.

ورغم هذا الفارق المحدود، فإن أرقام صلاح تؤكد قوة بدايته مع طرابزون سبور، خصوصًا في ظل التوقعات الكبيرة المحيطة به بعد رحيله عن ليفربول.
 

من أنفيلد إلى طرابزون.. بداية جديدة للملك المصري

كان محمد صلاح قد أنهى مسيرته مع ليفربول بعدما سجل 257 هدفًا، ليغادر النادي الإنجليزي باعتباره ثالث أفضل هداف في تاريخه، قبل أن يبدأ فصلًا جديدًا في مسيرته الاحترافية بالدوري التركي.

ورغم الجدل الذي صاحب اختياره الانتقال إلى طرابزون سبور، فإن مستوياته التهديفية المبكرة قدمت ردًا قويًا على الانتقادات، وأثبتت أن النجم المصري لا يزال يمتلك قدرات كبيرة على صناعة الفارق.

ويحتل طرابزون سبور المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري التركي، بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر جالطة سراي، ويترقب الفريق مواجهته المقبلة أمام بشكتاش، في اختبار جديد قد يمنح صلاح فرصة لتعزيز أرقامه ومواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة.

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