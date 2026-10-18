وكيل التضامن ببني سويف تفتتح مطبخ "لقمة هنية" لدعم الأسر الأولى بالرعاية.. صور



في إطار توجيهات الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وتحت رعاية اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم الغذائي للأسر الأولى بالرعاية.

افتتحت الدكتورة هبة مصطفى الجلالي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببني سويف مطبخ لقمة هنية التابع لجمعية أجيال صناع وهو مطبخ خدمي يهدف إلى تقديم وجبات ساخنة يومية للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً.

جاء ذلك بحضور:

المهندسة هالة هادي رئيس مجلس إدارة جمعية أجيال صناع، ومحمد أبو الليل،

وتكريم الناجي، ووائل المصري مدير إدارة الجمعيات، وخالد الشيخ مدير المكتب الفني لوكيلة الوزارة.

وأشادت الدكتورة هبة الجلالي خلال الافتتاح بالدور الحيوي الذي تقوم به الجمعية، مؤكدة أن مثل هذه المطابخ المجتمعية تعد نموذجاً للتكافل الاجتماعي الحقيقي، وتأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطن البسيط.

وأضافت أن المديرية تدعم وتشجع كل المبادرات التي تساهم في تخفيف العبء عن كاهل الأسر، مشيرة إلى أنه سيتم التنسيق مع الجمعية لتوصيل الوجبات لمستحقيها في القرى والنجوع الأكثر احتياجاً.

وفي ختام الافتتاح، تفقدت وكيلة الوزارة أقسام المطبخ واطمأنت على تطبيق كافة اشتراطات السلامة الصحية وجودة الوجبات المقدمة.