سيد عبد الحفيظ يُهدي سفير مصر بأوغندا درع الأهلي

حرص سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم، على إهداء السفير شريف الجمال، سفير مصر في أوغندا، درع الأهلي، وأيضًا أهدى سيد أبو عقيلة، الوزير المفوض، شعار النادي.

ووجه «عبدالحفيظ» الشكر للسفير المصري وطاقم السفارة، مشيدًا بالجهود المبذولة سواء عند استقبال البعثة فور وصولها مطار عنتيبي فجر الأربعاء الماضي، وقيام وفد السفارة بتوفير كل ما يلزم لراحة بعثة الأهلي وتلبية احتياجاتها.

جاء ذلك على هامش مباراة الأهلي وكيتارا التي أقيمت أمس على استاد هويما في ذهاب دور الـ 32من بطولة الكونفدرالية، وحقق خلالها الأهلي الفوز بهدفين مقابل هدف سجلهما عمر الساعي وأحمد سيد ريزو.