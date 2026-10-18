محمد النجار: 30% من عارضي تراثنا 2026 يشاركون للمرة الأولى

أكد الدكتور محمد النجار، رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية وتطوير الأعمال بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن معرض «تراثنا 2026» يركز على تقديم منتجات تعكس الهوية المصرية وأصالة التراث، من خلال تصميمات مستوحاة من الحضارة الفرعونية وصور المعابد ووادي النبلاء، موضحًا أن اختيار العارضين يعتمد على جودة المنتجات ودقة تنفيذها وارتباطها بالثقافة المصرية.

وأضاف أن المعرض يشهد مشاركة أكثر من 1000 عارض من مختلف المحافظات، مع تخصيص 30% من المشاركين لعارضين جدد يشاركون للمرة الأولى، بما يتيح فرصًا أكبر أمام الشباب الموهوبين والمرأة وأصحاب المشروعات المنزلية والورش الصغيرة لعرض منتجاتهم وتسويقها.

وتابع، في لقاء ببرنامج "هذا الصباح"، عبر قناة إكسترا نيوز، أن المرأة تمثل 70% من جهود التمكين في المعرض، مشيرًا إلى أن دورها لا يقتصر على تصنيع المنتجات، بل يمتد إلى إعداد منتجات قابلة للتسويق والتجارة داخل المعرض وبعد انتهائه.

وأوضح أن الجهاز يعمل على دعم أصحاب المشروعات ومساعدتهم على تقديم منتجات جيدة بأسعار مناسبة، لافتًا إلى أنه يتحمل 80% من تكلفة المشاركة في المتر المربع داخل المعرض، وهو ما يقلل الأعباء المالية على العارضين مقارنة بالمشاركة في معارض أخرى، ويساعدهم على عرض منتجاتهم بأسعار تنافسية.

وأشار محمد النجار إلى أن شهرة معرض «تراثنا» والتغطية الإعلامية المصاحبة له تسهمان في تعريف الجمهور بالمنتجات المعروضة وزيادة فرص تسويقها، لافتًا إلى أن الإقبال بدأ منذ الساعات الأولى لليوم الافتتاحي، إذ حضر عدد من العارضين قبل افتتاح المعرض، بينما توافد الزوار لمشاهدة المنتجات.

وذكر، أن عدد الزائرين في اليوم الأول تجاوز 5000 زائر، معربًا عن تطلعه إلى زيادة مشاركة الشباب والموهوبين في الدورات المقبلة، وتعزيز استفادة أصحاب المشروعات الصغيرة من فرص العرض والتسويق التي يوفرها المعرض.

https://www.youtube.com/watch?v=n0CR8gO5uIs