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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بعد رفع كفاءته... رئيس جامعة الأزهر يفتتح مبنى أبي بكر الصديق بالمدينة الجامعية للطالبات

الدكتور محمود صديق رئيس جامعة الأزهر
الدكتور محمود صديق رئيس جامعة الأزهر
إيمان طلعت

افتتح الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، صباح اليوم الأحد، مبنى أبو بكر الصديق بالمدينة الجامعية للطالبات بالقاهرة، عقب الانتهاء من أعمال رفع كفاءته وتجهيزه.

ورافق رئيس الجامعة الأستاذة نفسية أحمد أمين، مديرة المدن الجامعية للبنات والأستاذ أسامة توفيق، مدير المدن الجامعية للبنين، وعدد من مسئولي المباني والموظفين بالمدينة الجامعية للبنات.

رئيس جامعة الأزهر يفتتح مبنى أبي بكر الصديق بالمدينة الجامعية للطالبات

وشملت أعمال التطوير: تنفيذ أعمال الدهانات الداخلية للمبنى، وتغيير أدوات السباكة والأثاث، إلى جانب تجديد الفرش وتجهيزه، بما يتناسب مع احتياجات الطالبات، وذلك في إطار جهود الجامعة المستمرة للارتقاء بمستوى المدن الجامعية وتحسين الخدمات المقدمة للطالبات.

وأكد رئيس جامعة الأزهر أن الاهتمام بالمدن الجامعية؛ يأتي انطلاقًا من حرص الجامعة على توفير بيئة مناسبة للطلاب والطالبات تتوافر فيها مقومات الإقامة والرعاية والخدمات التي تساعدهم على الاستقرار والتفرغ للدراسة والاستذكار.

وأشار "صديق"  إلى إلى استمرار الجامعة في تنفيذ أعمال الصيانة ورفع الكفاءة بمختلف منشآتها، بما يضمن الإفادة المثلى منها، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للطلاب والطالبات.

ويأتي الافتتاح ضمن خطة جامعة الأزهر لتطوير المدن الجامعية وتحسين بيئة الإقامة لأبنائها وبناتها من الطلاب والطالبات.

رئيس جامعة الأزهر رئيس جامعة الأزهر يفتتح مبنى أبي بكر الصديق بالمدينة الجامعية للطالبات جامعة الأزهر

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