وزير الخارجية ونظيره العُماني يبحثان احتواء التصعيد الإقليمي وتكثيف الجهود الدبلوماسية لخفض التوتر

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الأحد 18 أكتوبر، اتصالاً هاتفياً مع بدر بن حمد البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، وذلك في إطار التواصل والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاتصال تضمن الإشادة بالعلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين، وبحث سبل استمرار دفعها وتعزيزها في مختلف المجالات، بما يعكس عمق الروابط التاريخية المتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

كما ناقش الوزيران العديد من القضايا الإقليمية الهامة في ظل التصعيد الأخير، وأهمية استمرار الجهود المشتركة المصرية العمانية بالتنسيق مع الدول الفاعلة على الصعيدين الاقليمي والدولي لخفض التصعيد ودعم التهدئة وضرورة إعلاء الحلول السياسية والدبلوماسية.