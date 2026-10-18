محمد صلاح يكشف عن عشقه للشطرنج: بلعب من 7 لـ8 مباريات يوميًا

كشف محمد صلاح، نجم منتخب مصر، عن عشقه الكبير للعبة الشطرنج، مؤكدًا أنه يلعبها بشكل يومي تقريبًا، ويخوض من 7 إلى 8 مباريات عبر الإنترنت، وأحيانًا أكثر من ذلك، مشيرًا إلى أن تصنيفه الحالي يبلغ 1400.

منتخب مصر

وقال صلاح: «أنا مدمن لعبة الشطرنج بشكل جنوني، بلعب أونلاين كل يوم تقريبًا، مش أقل من 7 أو 8 مباريات، وأحيانًا أكتر من كده، وتصنيفي 1400».

وأضاف نجم منتخب مصر: «مش عارف إذا كانت بتطور حاجة في أدائي جوا الملعب ولا لأ، لكنها بتخليك تفكر بشكل استراتيجي، مش عارف بالضبط إزاي، لكن أنا فعلًا بحب ألعب الشطرنج جدًا».