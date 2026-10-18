السعودية تُلزم موظفي برج مركز المملكة بالرياض بالعمل عن بُعد

قررت إدارة برج مركز المملكة في العاصمة السعودية الرياض، إلزام جميع موظفي المكاتب الإدارية بالعمل عن بُعد، مع الامتناع عن الحضور إلى مقار العمل، اعتبارًا من الأحد 18 أكتوبر 2026 وحتى إشعار آخر.

ووفقًا لتقارير إعلامية نقلًا عن وكالة «فرانس برس»، أبلغت إدارة البرج المستأجرين بالقرار عبر رسالة بالبريد الإلكتروني، أكدت فيها أن ترتيبات العمل عن بُعد إلزامية لجميع موظفي المكاتب، مطالبةً إياهم بعدم الحضور خلال الفترة المقبلة.

ويأتي القرار بالتزامن مع تصاعد هجمات جماعة الحوثيين على السعودية خلال الأيام الماضية، وسط تطورات أمنية أثرت على عدد من المنشآت الحيوية في المملكة، فيما لم توضح إدارة البرج السبب المباشر وراء اتخاذ هذه الخطوة.

ويُعد برج مركز المملكة، المكوّن من 99 طابقًا، أحد أبرز المعالم في الرياض، ويضم مكاتب لشركات ومؤسسات دولية كبرى، بينما ظل المركز التجاري الموجود في الطوابق السفلية مفتوحًا أمام الزوار، بحسب التقارير الإعلامية.

وفي سياق متصل، اتجهت شركات دولية عاملة في السعودية إلى إتاحة العمل عن بُعد لموظفيها، بالتزامن مع التطورات الأمنية الأخيرة، فيما امتدت الإجراءات الاحترازية لتشمل استمرار التعليم عن بُعد في مدارس الرياض والدرعية حتى الخميس 22 أكتوبر الجاري، وفقًا لما أعلنته إدارة تعليم الرياض.