هيثم شعبان يستقر على تشكيل جهازه المعاون فى أبو قير للأسمدة

استقر هيثم شعبان، المدير الفنى الجديد لفريق أبو قير للأسمدة، على تشكيل جهازه المعاون لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، حيث يضم أحمد نبيل مديراً للكرة، وعمرو حسن فى منصب المدرب العام، وأسامة محمد مدربًا مساعدًا، وخالد الزينى مدربًا لحراس المرمى، ومحمد سعد مدربًا للأحمال، ومحمد عزمى منسقًا للفريق.

ويبدأ الجهاز الفنى الجديد مهمته فى توقيت صعب، مع سعيه لتحسين نتائج أبو قير للأسمدة والابتعاد من المراكز الأخيرة من جدول الدورى.

حيث يترقب الفريق مواجهة المصري البورسعيدى ضمن منافسات الجولة السابعة، في تحد قوي للجهاز الجديد الذى يأمل فى تحقيق انطلاقة إيجابية ، وإعادة الثقة للاعبين خلال المرحلة المقبلة.