قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طلع 6 قروش.. سعر الدولار في البنوك الآن
مصطفى بكري: التصويت على تفويض الرئيس بإرسال قوات إلى السعودية.. الثلاثاء
رئيس الوزراء يتابع مستجدات جلسة "ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية"
500 ألف دولار.. الأهلي يخطط لضم مدافع الزمالك السابق من لودوجوريتس البلغاري
هيئة الأرصاد تحذر من شبورة مائية كثيفة وتؤكد استمرار الأجواء الخريفية طوال الأسبوع
مجلس النواب يرفع جلسته إلى الغد لاستكمال مناقشات تفويض الرئيس السيسي
إسرائيل تتهم الحرس الثوري الإيراني بالاتجار في النساء والأطفال لتأمين تمويل حروبه
سوريا.. قوات الاحتلال تقصف محيط تل أحمر في ريف القنيطرة
تعليم غزة: استشهاد 3 طلاب بنيران قوات الاحتلال خلال أقل من 24 ساعة
أخبار السيارات | بورشه باناميرا 2027 بتحديثات وتغييرات رياضية .. جيتور ترافيلر 7 تظهر لأول مرة
ترامب يعلق على احتجاجات فرنسا: الهجرة دمرت البلاد.. أغلقوا الحدود
لاعب في الزمالك يعلن إصابته بكسر في الأنف بعد العودة من رواندا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدير بطولة الإسكندرية للشراع: مصر تهيمن على منافسات التأهل للأولمبياد عربيًا وإفريقيًا

شريف المرسي
شريف المرسي
عبدالله هشام

أكد شريف المرسي، مدير النسخة الـ23 من بطولة الإسكندرية الدولية للشراع، أن البطولة تشهد مشاركة دولية مميزة بمشاركة 10 دول ونحو 52 لاعبًا، في منافسات ينظمها نادي اليخت المصري، الذي يحتضن البطولة منذ عام 1969.

وقال المرسي، إن البطولة تتضمن منافسات في طرازي «ألكا 6»، و«الأوبتمست»، بمشاركة 32 لاعبًا مصريًا، إلى جانب لاعبين من الدول المشاركة، بما يمنح المنافسات فرصة للاحتكاك واكتساب الخبرات الدولية.

وأضاف مدير البطولة، أن المنافسات تشهد حضورًا تحكيميًا دوليًا، بمشاركة حكمين دوليين من روسيا واليونان، إلى جانب حكمة تركية تشارك في إدارة المنافسات عن بُعد عبر الإنترنت.

وأشار المرسي، إلى أن رياضة الشراع المصرية تحقق نتائج مميزة على المستوى القاري، موضحًا أن مصر تسيطر على البطولات العربية والإفريقية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية، وهو ما يعكس تطور مستوى اللاعبين المصريين.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على الدور الكبير الذي يؤديه نادي اليخت المصري في دعم المنتخب الوطني، لافتًا إلى أن لاعبي النادي يمثلون نحو 90% من قوام منتخب مصر للشراع، بما يعكس مساهمته في إعداد اللاعبين وتعزيز حضور مصر في المنافسات الدولية.

بطولة الإسكندرية الدولية للشراع بطولة الشراع بطولة الاسكندرية للشراع رياضة الشراع المصرية دورة الألعاب الأولمبية نادي اليخت المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهمة

«يلا يا متخلف أنا هحبسك».. القبض على المتهمة بالتعدّي بالسب على سائق نقل ذكي بمدينة نصر

هاني رمزي

هاني رمزي: لا أزال أبكي على والدتي كل يوم.. وأرفض زواج ابنتي من مسلم

بن جديدة

إعلامية تطالب بتدخل صارم من وائل جمعة لإنهاء أزمة «بن جديدة» و«منصف بقرار»

مشغولات ذهبية

هل تعود لمستوى الـ 7500؟ صعود جديد في أسعار الذهب اليوم الأحد

الدواجن

ارتفعت مجددا.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

مصطفى بكري

مصطفى بكري: مجلس الدفاع الوطني يوافق على إرسال قوات مصرية إلى السعودية

الدولار

ارتفع 150 قرشًا .. صعود قوي في أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

مجلس النواب

جلسة مهمة تلبية لدعوة الرئيس السيسي .. ماذا يحدث في البرلمان اليوم؟

ترشيحاتنا

الجسمي

حسين الجسمي يعلن استقبال مولودته الثانية ويكشف عن اسمها

"القومي للترجمة" ينظم صالونا ثقافيا احتفاء بذكرى ميلاد رفاعة الطهطاوي

"القومي للترجمة" ينظم صالونا ثقافيا احتفاء بذكرى ميلاد رفاعة الطهطاوي

ندوة محمد خان فى مهرجان الجونة

اعتذرت له بعد 10 سنوات.. إلهام شاهين تكشف موقفها مع محمد خان

بالصور

لوك جريء.. مي سليم تثير الجدل على السجادة الحمراء

مي سليم
مي سليم
مي سليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: تفكيك السرديات العشر لخطاب الحوثي في تضليل الرأي العام

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوعي ومنتدى مصر

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: كيف نعلّم أبناءنا فن اختيار الصديق؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

المزيد