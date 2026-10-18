من اصطدام مرعب إلى غرفة العمليات.. القصة الكاملة لإصابة مارتينيز وموعد عودته

تلقى نادي تشيلسي الإنجليزي ضربة قوية بإصابة حارس مرماه الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز بكسر في الفك خلال مواجهة إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز في مباراة شهدت لحظات من القلق بعد اصطدام عنيف أجبر الجهاز الطبي على التدخل لفترة طويلة قبل نقل الحارس إلى المستشفى ليخضع لاحقًا لجراحة أعلن النادي نجاحها.

وبينما انشغلت جماهير تشيلسي بمتابعة الحالة الصحية للحارس الأرجنتيني حرص مارتينيز على طمأنة الجميع بشأن تطورات إصابته مؤكدًا أن العملية الجراحية مرت بسلام ومشيرًا إلى أنه يأمل في العودة إلى الملاعب بعد بضعة أسابيع وفقًا لما نشره عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام .

كيف بدأت إصابة مارتينيز أمام إيفرتون؟

بدأت تفاصيل الواقعة خلال مباراة تشيلسي وإيفرتون ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز عندما خرج مارتينيز للتعامل مع كرة عرضية في الشوط الثاني قبل أن يصطدم بقوة مع جاراد برانثويت مدافع إيفرتون في كرة مشتركة أسفرت عن إصابة الحارس الأرجنتيني.

وأثارت قوة الاصطدام القلق داخل الملعب خاصة مع احتياج مارتينيز إلى تدخل طبي عاجل إذ توقفت المباراة لأكثر من ثماني دقائق من أجل تقديم الإسعافات الأولية له قبل أن يُنقل خارج الملعب على نقالة إلى سيارة الإسعاف ومنها إلى المستشفى لاستكمال الفحوصات الطبية وتحديد طبيعة الإصابة.

ولم يكن من الممكن حسم حجم الضرر بصورة نهائية خلال الدقائق الأولى من الواقعة لكن الفحوصات اللاحقة كشفت تعرض الحارس لكسر في الفك ما استدعى تدخلاً جراحيًا لعلاج الإصابة.

جراحة ناجحة ورسالة من الحارس الأرجنتيني

أعلن تشيلسي خضوع مارتينيز لجراحة ناجحة لعلاج كسر الفك مؤكدًا تقديم الدعم اللازم للاعب خلال فترة التعافي مع تمنياته له بالشفاء والعودة إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن.

ولم ينتظر الحارس الأرجنتيني طويلًا قبل التواصل مع جماهير فريقه إذ نشر صورة له من داخل المستشفى ووجّه رسالة شكر لكل من تواصل معه للاطمئنان على حالته الصحية.

وقال مارتينيز في رسالته عبر إنستجرام: شكرًا لكل من راسلني لقد سارت الجراحة على ما يرام.. الأهم أننا حققنا الفوز وحافظنا على نظافة شباكنا.. سأعود بعد بضعة أسابيع.

وعكست رسالة الحارس حرصه على طمأنة الجماهير بعد المشهد المقلق الذي صاحب خروجه من الملعب كما حملت إشارة إلى أهمية الانتصار الذي حققه تشيلسي خاصة أن الفريق نجح في إنهاء المباراة دون استقبال أهداف.

ماذا قال تشابي ألونسو عن حالة مارتينيز؟

وكان تشابي ألونسو المدير الفني لتشيلسي قد تحدث عن حالة الحارس عقب مباراة إيفرتون موضحًا أن اللاعب نُقل إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة بعد الإصابة.

وأشار ألونسو إلى أن مارتينيز غادر الملعب وهو في كامل وعيه بحسب المعلومات التي كانت متاحة لديه وقتها لكنه فضّل انتظار نتائج الفحوصات الطبية قبل تقديم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الإصابة ومدى خطورتها.

وجاءت نتائج الفحوصات لتكشف حجم الإصابة قبل أن يخضع الحارس للجراحة التي أعلن النادي نجاحها فيما تظل مدة غيابه الفعلية مرتبطة بتطورات تعافيه وتقييم الجهاز الطبي لحالته خلال الفترة المقبلة.

متى يعود مارتينيز إلى الملاعب؟

فتح إعلان مارتينيز عن إمكانية عودته بعد بضعة أسابيع باب التساؤلات بشأن موعد ظهوره مجددًا بقميص تشيلسي خصوصًا مع ارتباط الفريق بمواجهات متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعد تشيلسي لمواجهة توتنهام هوتسبير يوم السبت 24 أكتوبر ضمن منافسات الجولة المقبلة وسط ترقب لموقف الحارس الأرجنتيني من المشاركة في ظل خضوعه لعملية جراحية في الفك وبدء مرحلة التعافي.

لكن تأكيد مارتينيز أن عودته قد تكون بعد بضعة أسابيع لا يمثل موعدًا طبيًا نهائيًا إذ يتوقف تحديد موعد مشاركته على مدى استجابته للعلاج ومدى قدرته على استعادة جاهزيته إلى جانب تقييم الجهاز الطبي قبل السماح له بالعودة إلى التدريبات والمباريات.

وبالتالي تبدو مشاركة الحارس في المواجهة المقبلة محل شك دون إمكانية الجزم بموعد عودته الرسمي اعتمادًا على الرسالة التي نشرها وحدها.