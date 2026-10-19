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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

القبض على أدمن صفحة لبيع المخدرات على السوشيال ميديا.. وهذه عقوبته

المتهم
المتهم
معتز الخصوصي

تمكنت الأجهزة الأمنية ، من ضبط شخص يدير صفحة للنصب على المواطنين من خلال ترويجه لبيع المخدرات.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع المواد المخدرة بمقابل مادى.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (حاصل على دبلوم - مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية)، ولم يعثر بحوزته على أية مواد مخدرة ، وضبط بحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") وبمواجهته إعترف بإدارته الصفحة المشار إليها بقصد النصب والإحتيال على راغبى شراء المواد المخدرة ، وطلبه منهم تحويل مبالغ مالية له ، وعقب ذلك يقوم بغلق هاتفه المحمول.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية. 

عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة

نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وكانت قد نجحت السلطات الجمركية بمطار الغردقة الدولي في إحباط محاولة تهريب كمية من نبات الماريجوانا المخدر، بلغت 55.5 جرامًا، كانت بحوزة أحد الركاب القادمين من تركيا، وذلك خلال إنهاء إجراءات التفتيش الجمركي بالمطار.

الاشتباه في راكب قادم من تركيا

وتعود تفاصيل الواقعة إلى اشتباه أم هاشم أمين، مأمور الجمرك، في أحد الركاب القادمين على رحلة طيران من مطار صبيحة الدولي بتركيا، أثناء مروره من بوابة اللجنة الجمركية لإنهاء الإجراءات.

وعلى الفور، جرى تمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة مأمور الفحص محمود فخري عبد الحافظ، وبإشراف محمد صبحي سعيد، ومشرف الفحص أحمد جمال، مدير إدارة الفحص، حيث أكدت نتائج الفحص صحة الاشتباه.

العثور على الماريجوانا مخبأة بين الأمتعة

وبتكليف عمر محمد ناصر، مأمور الجمرك، بتفتيش الحقائب تفتيشًا دقيقًا، عُثر على كيس أسود يحتوي على 55.5 جرامًا من نبات عشبي أخضر يُشتبه في كونه مخدر الماريجوانا، كان مخبأ بعناية بين أمتعة الراكب.

تحرير محضر جمركي والتحفظ على المضبوطات

وعقب ضبط المضبوطات، تقرر اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 9 لسنة 2026، مع التحفظ على المضبوطات وتحريزها.

وشارك في جرد وتحريز المضبوطات مأمورا الجمرك شيرين محمد وأحمد عمر عبد العظيم، بحضور سيف الدين أحمد من إدارة الأمن الجمركي، وتحت إشراف عبد المحسن الشعيني، مدير الإدارة.

وجرت الواقعة برئاسة هشام محمود شرارة، مدير جمرك مطار الغردقة الدولي، في إطار جهود الأجهزة الجمركية لتشديد الرقابة على المنافذ الجوية والتصدي لمحاولات تهريب المواد المخدرة والممنوعات.

الأجهزة الأمنية صفحة بيع المخدرات مواقع التواصل الإجتماعى المواد المخدرة

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