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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

خالد سليم يستعد لإحياء حفل غنائي في مهرجان الموسيقى العربية 26 أكتوبر

خالد سليم
خالد سليم
تقى الجيزاوي

يستعد الفنان خالد سليم لإحياء حفل غنائي على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، يوم 26 أكتوبر الجاري، ضمن فعاليات الدورة الـ34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، حيث يقدم خلال الحفل مجموعة من أغانيه التي حققت صدى لدى الجمهور على مدار مشواره الفني.

ويأتي الحفل ضمن برنامج المهرجان الذي يجمع نخبة من المطربين والموسيقيين، من خلال أمسيات غنائية وعروض تحتفي بالموسيقى العربية وتنوع تجاربها، إلى جانب الاهتمام بالحفاظ على التراث الموسيقي وتقديمه للأجيال الجديدة.

وكانت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور رضا الوكيل، قد أعلنت إهداء الدورة الـ34 من المهرجان إلى روح الفنان الراحل هاني شاكر، تقديرًا لمسيرته الفنية وإسهاماته في الغناء العربي.

كما أعلن المهرجان تكريم اسم هاني شاكر، إلى جانب اسم الشاعر رضا أمين، واسم الموسيقار مختار السيد، والفنان طارق فؤاد. 

 وتشمل قائمة المكرمين أيضًا عازف الناي الدكتور سمير رشاد، والفنان محمد فودة، والموزع الموسيقي محمد هلال، والفنان وليد حيدر، والناقدة إيناس جلال الدين.

وتُقام الدورة الـ34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية خلال الفترة من 20 إلى 30 أكتوبر الجاري، برعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، وبرئاسة الدكتور رضا الوكيل.

خالد سليم فعاليات الدورة الـ34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية هاني شاكر

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