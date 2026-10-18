الإسكندرية تحتضن النسخة الـ23 من بطولتها الدولية للشراع بمشاركة 10 دول

انطلقت فعاليات النسخة الثالثة والعشرين من بطولة الإسكندرية الدولية للشراع، التي يستضيفها نادي اليخت المصري، تحت إشراف الاتحاد المصري للشراع، بمشاركة لاعبين من 10 دول عربية وأجنبية، في منافسات تستمر حتى غدٍ الاثنين، وسط أجواء رياضية تعكس مكانة عروس البحر المتوسط وجهةً لاستضافة البطولات البحرية الدولية.

وتجمع البطولة نخبة من لاعبي رياضة الشراع من مختلف الدول المشاركة، في إطار تنافسي يتيح تبادل الخبرات بين الرياضيين، ويعزز حضور الإسكندرية على خريطة الفعاليات الرياضية البحرية، مستفيدةً من مقوماتها الساحلية وموقعها المتميز على البحر المتوسط.

10 دول تتنافس على ألقاب البطولة

وتشهد البطولة مشاركة لاعبين يمثلون 10 دول، هي: مصر، وأرمينيا، وبيلاروسيا، وروسيا، والأردن، واليونان، والمغرب، والسودان، وتركيا، وليبيا، بمتوسط يتراوح بين لاعبين وثلاثة لاعبين من كل دولة، بما يمنح المنافسات طابعًا دوليًا ويعزز فرص الاحتكاك الرياضي بين المشاركين.

مشاركة الناشئين من عمر 6 سنوات

وتولي البطولة اهتمامًا خاصًا بالناشئين، إذ تتيح المشاركة للأطفال بدايةً من عمر 6 سنوات، من خلال المنافسات التي تُقام باستخدام طرازي «إليكا 6» و«أوبتيمست»، بما يسهم في اكتشاف المواهب الواعدة وصقل مهاراتها، وإكساب اللاعبين الصغار الخبرات اللازمة في رياضة الشراع.

وتأتي البطولة في إطار دعم الرياضات البحرية وتشجيع الأجيال الجديدة على ممارستها، إلى جانب تعزيز التبادل الرياضي الدولي وترسيخ مكانة الإسكندرية مركزًا لاستضافة المنافسات والبطولات البحرية.