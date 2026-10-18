«تضامن الإسكندرية» تستجيب لفتاة عمرها 14 عامًا وتسلّمها لوالدتها

تدخلت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة هالة عبد الرازق جودة، وكيل الوزارة، للاستجابة لاستغاثة فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا، أفادت بتعرضها للتعنيف على يد والدها، شمل الضرب وقص شعرها وتقييد يدها بجنزير، ونجحت في تسليمها إلى والدتها لتوفير الرعاية والحماية اللازمتين لها.

تفاصيل الواقعة

وبحسب بيان المديرية، حضرت الفتاة إلى مقر المديرية مستغيثة، عقب مغادرتها منزل والدها بمحافظة البحيرة، وروت تعرضها لمعاملة عنيفة. وأوضحت أن والديها منفصلان، وأنها قضت سنوات من طفولتها في رعاية جدّيها بمنطقة طوسون في الإسكندرية، قبل انتقالها للإقامة مع والدها.

وعلى الفور، تحرك فريق بحث الحالة إلى محل إقامة الجد والجدة بمنطقة طوسون، إلا أنهما اعتذرا عن استلام الفتاة لعدم قدرتهما الصحية على رعايتها، في ظل معاناة الجدة من مرض السرطان. كما تواصل الفريق مع والد الفتاة بمحافظة البحيرة، لكنه رفض استلامها.

توفير الرعاية اللازمة للفتاة والحفاظ على سلامتها

وبعد الحصول على بيانات والدة الفتاة والتواصل معها، انتقل فريق المديرية إلى محل إقامتها بمنطقة المندرة، حيث جرى تسليم الفتاة إليها، مع التأكيد على ضرورة توفير الرعاية اللازمة لها والحفاظ على سلامتها، والعمل على احتواء المشكلات الأسرية والسلوكية بما يحقق مصلحتها الفضلى.

وأكدت المديرية استمرار دعم الفتاة، وتوجيهها إلى إمكانية التواصل معها مجددًا حال تعرضها لأي مشكلة أو تعذر استمرار إقامتها لدى والدتها، فضلًا عن إرشادها إلى الاستعانة بشرطة النجدة أو التوجه إلى أقرب قسم شرطة إذا تعرضت لأي خطر.

وفي سياق متصل، تواصلت المديرية مع إدارة الدفاع الاجتماعي لبحث إمكانية إيداع الفتاة بإحدى دور الرعاية المتخصصة، كخيار بديل حال توافر مكان شاغر مناسب لاستقبالها، مع التأكيد على استمرار متابعة الحالة والتعامل الفوري مع البلاغات المتعلقة بالأطفال المعرضين للخطر.